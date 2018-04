Pagelle/ Crotone-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo)

Pagelle Crotone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Scida (oggi 18 aprile)

18 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Crotone Juventus (LaPresse)

Allo Scida è in programma il match valevole per la 33^ giornata di Serie A 2017-18 tra Crotone e Juventus, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1 a 0 in favore della compagine di Massimiliano Allegri. Gara a senso unico con gli ospiti che sin dal fischio d'inizio prendono l'iniziativa e fanno la partita, al primo vero affondo i bianconeri trovano la via del gol con l'incornata di Alex Sandro (6,5) che su assist di Douglas Costa (7) trafigge Cordaz (6) e sblocca la contesa. Dall'altra parte i padroni di casa non creano grossi grattacapi a Szczesny (6) che non ha problemi a bloccare un cross di Martella (6,5), i giocatori della Juve perdono qualche pallone di troppo mandando su tutte le furie il tecnico toscano che allora decide di mandare un segnale facendo riscaldare Cuadrado. Ancora non si sono visti in azione Dybala (6) e Higuain (6) che hanno giocato pochi palloni.



VOTO CROTONE 5,5 - Padroni di casa in seria difficoltà sin dal fischio d'inizio, gli uomini di Zenga non riescono a dare filo da torcere ai bianconeri che appaiono in controllo sullo 0-0, figuriamoci dopo il gol di Alex Sandro.

MIGLIORE CROTONE: MARTELLA 6,5 - È sicuramente l'uomo che si è fatto notare di più nelle fila della squadra di Zenga.

PEGGIORE CROTONE: CAPUANO 5 - Perde la marcatura su Alex Sandro che può staccarsi da terra e colpire di testa il pallone indirizzandolo in rete.



VOTO JUVENTUS 6,5 - Pur giocando al piccolo trotto i bianconeri trovano la via del gol e mettono la partita sui binari che volevano.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7 - Quarto assist nelle ultime due gare per il brasiliano che in questa fase conclusiva della stagione si sta rivelando il jolly di Allegri.

PEGGIORE JUVENTUS: STURARO 5 - Si distrae con una facilità imbarazzante, il numero 27 bianconero rappresenta l'anello debole di una squadra che rasenta la perfezione. (Stefano Belli)

