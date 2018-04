Pagelle/ Napoli Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Udinese: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi 18 aprile)

18 aprile 2018 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Udinese - LaPresse

La prima frazione tra Napoli e Udinese termina in parità grazie alle reti siglate da Jankto e Lorenzo Insigne. Andiamo a scoprire i voti dopo i primi quarantacinque minuti. Reina (6) incolpevole sul gol subito, tradito dalla sua difesa. Hysaj (5,5) l'albanese, per ora, spinge poco. Albiol (5,5) poco reattivo sul cross di Zampano. Tonelli (5,5) insieme ad Albiol si perde l'inserimento vincente di Jankto. Mario Rui (5,5) buona la fase offensiva, da rivedere quella difensiva. Zielinski (7) offre l'assist del pareggio a Insigne, il migliore in campo del Napoli. Diawara (5,5) non convince, poco attento in occasione del vantaggio dell'Udinese. Hamsik (6) il capitano sta disputando una gara ordinata. Callejon (5,5) lo spagnolo appare poco lucido, stanchezza fisica e mentale. Milik (6) il polacco attraversa un buon momento di forma, potrebbe trovare il gol nella ripresa. L.Insigne (6,5) ha il merito di trovare la rete del pari sul grande assist di Zielinski. Questi i voti dell'Udinese. Bizzarri (6,5) salva due volte su Zielinski e Insigne, fondamentale. Nuytink (6) la sua presenza fisica si fa sentire. Danilo (6) il capitano ha esperienza da vendere, non delude. Samir (6) sta spingendo bene sulla fascia di competenza. Zampano (6,5) suo l'assist per il vantaggio di Jankto, grande gara. Barak (6) ha colpi davvero interessanti, calciatore dal futuro assicurato, Balic (6) sta giocando con grande personalità al San Paolo. Ingelsson (6) tiene bene il centrocampo. Pezzella (6) lotta senza paura, non si ferma mai. Jankto (7) l'inserimento a fari spenti sul gol è davvero bello. Perica (5,5) si vede poco e male, deludente.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6 - La compagine partenopea appare poco lucida ed in debito d'ossigeno, trova comunque il pari meritato a fine frazione. MIGLIORE NAPOLI: ZIELINSKI 7 - Suo l'assist del pareggio servito ad Insigne, il migliore dei suoi fino ad ora. PEGGIORE NAPOLI: TONELLI 5,5 - Sull'inserimento di Jankto sbaglia il movimento. VOTO UDINESE 6,5 - Nonostante l'ampio turnover sta facendo una grande prestazione al San Paoli. MIGLIORE UDINESE: JANKTO 7 - Grandissimo inserimento sulla rete del vantaggio, prestazione ottima. PEGGIORE UDINESE: PERICA 5,5 - Si vede pochissimo in avanti, fino ad ora non incide.

