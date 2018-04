Pagelle/ Roma Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Genoa: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 18 aprile)

18 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Roma Genoa (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Nella Capitale le formazioni di Roma e Genoa sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. Dopo un avvio di gara abbastanza bloccato, i giallorossi carburano lentamente e spezzano l'equilibrio al 17' per merito di Cengiz Under, capitalizzando una punizione battuta perfettamente in profondità da Kolarov. La squadra di casa fallisce poi diverse opportunità con Florenzi, El Shaarawy e Dzeko mentre i rossoblu ospiti si rendono pericolosi nel recupero con Hiljemark, autore di un colpo di testa alto da pochi passi al 45'+1'.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 6,5 I padroni di casa crescono fino a portarsi in vantaggio ma non sfruttano alcune occasioni per raddoppiare. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): CENGIZ UNDER 7 Il giovane fantasista turco impegna costantemente la difesa avversaria e realizza la rete che sblocca la sfida. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): GERSON 5 Ripreso da Di Francesco, si muove male senza trovare l'intesa migliore coi compagni. VOTO GENOA (PRIMO TEMPO): 5 I rossoblu hanno un atteggiamento troppo attendista e sono troppo imprecisi nel costruire le proprie azioni. MIGLIORE GENOA (PRIMO TEMPO): EL YAMICK 6,5 Agisce bene nel suo settore di competenza. PEGGIORE GENOA (PRIMO TEMPO): LAPADULA 5 Rimane isolato davanti senza toccare un pallone valido.

