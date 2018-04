Pagelle/ Torino Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo)

Pagelle Torino Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 18 aprile)

18 aprile 2018 Federico Giuliani

Pagelle Torino Milan - LaPresse

Il primo tempo di Torino-Milan termina con il risultato di 1-0 in favore del Diavolo. Pronti, via. Kessie (4,5) si addormenta sul pressing di Ansaldi (6,5) e concede un pericolosissimo contropiede ai granata. L'argentino si invola in area, il centrocampista rossonero prova a rimediare ma fa peggio che mai, toccando l'avversario in modo ingenuo e goffo. L'arbitro Maresca non deve neanche scomodare il Var: è calcio di rigore per il Torino. Dagli undici metri va Belotti (5), che spreca il penalty colpendo la traversa con un tiro troppo potente. Dopo il pericolo scampato, il Milan reagisce e si porta in vantaggio. All'8' Suso (5) trova una bella imbucata per Kessie, che calcia da pochi passi trovando la bella parata di Sirigu (6). Sul proseguo dell'azione Biglia (6) appoggia di testa per Bonaventura (8), che controlla con il mancino prima di scaricare un destro "a scendere" dalla distanza. La sfera si infila nell'angolino per una delle reti più belle della stagione. Per una ventina di minuti non accade praticamente niente. Dobbiamo arrivare al 32' per assistere alla risposta granata. De Silvestri (5,5) mette in mezzo un cross al bacio per l'incornata di Belotti, che anticipa Bonucci (5,5) ma trova la parata in corner di Donnarumma (6). Dagli sviluppi del corner, un tiro sbagliato di Ansaldi si trasforma in un assist per Iago (4,5), che da pochi passi spara alle stelle. Nel finale si rivede il Milan, con un tentativo di Kalinic (4,5) terminato sul fondo.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7 - Avvio scoppiettante, con un calcio di rigore e un gol. Poi il match si placa fino alla mezzora. Nel complesso, gara divertente. VOTO TORINO 5 - Quanto spreco in 45'! Un rigore gettato alle ortiche e, nel giro di pochi minuti, una rete incassata che sta compromettendo il parziale. Il gioco granata scricchiola e non sempre è fluido. MIGLIORE TORINO ANSALDI 6,5 - Eccezion fatta per una dormita nel finale, l'argentino è uno dei più reattivi. Conquista il rigore in avvio gara. PEGGIORE TORINO IAGO FALQUE 4,5 - Non aiuta in fase di non possesso e non si vede mai quando si tratta di attaccare. Spreca una nitida palla gol. E' comunque in buona compagnia. VOTO MILAN 6,5 - Gara ordinata e disputata con grande pazienza. Bella la reazione dopo il rigore sbagliato da Belotti. Restano i problemi offensivi. MIGLIORE MILAN BONAVENTURA 8 - Soltanto per il gol il centrocampista rossonero merita la copertina del match. PEGGIORE MILAN KESSIE 4,5 - Commette due gravi errori dopo appena 2'. Sul secondo atterra Ansaldi in area, provocando il calcio di rigore poi sprecato da Belotti. Non ci siamo. VOTO ARBITRO (Maresca) 6,5 - Giusto il penalty concesso al Torino. Sacrosanti i tre cartellini gialli estratti.

