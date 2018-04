Probabili formazioni/ Crotone Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 33^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Zenga conferma il 4-3-3, mentre Allegri ha ancora qualche nodo da sciogliere

18 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Crotone Juventus, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Crotone Juventus vale per il turno infrasettimanale della Serie A 2017-2018, 33^ giornata: le due squadre scendono in campo alle ore 20:45 di mercoledì 18 aprile. La 33^ giornata è quella che per la capolista precede la super sfida contro il Napoli: imperativo per gli uomini di Massimiliano Allegri vincere oggi per mantenere invariato il distacco o comunque aumentarlo, così da avvicinare ancor più il settimo scudetto consecutivo e soprattutto rischiare meno in caso di sconfitta interna contro i partenopei. Il Crotone ci crede: attualmente terzultimo in classifica, ha bisogno di punti per tornare a guardare la salvezza da vicino e sa che ci deve provare su qualunque campo e in qualunque partita, anche contro la Juventus. Andiamo quindi a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dello Scida questo mercoledì sera, studiando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Crotone Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i pronostici per la partita dello Scida sono tutti a favore della Juventus: secondo l’agenzia di scommesse Snai per esempio la vittoria dei bianconeri, che è identificata dal segno 2, vale 1,33 contro il valore di 9,50 che invece accompagna il segno 1, da giocare qualora pensiate che il Crotone sia in grado di fare il colpo e prendersi i tre punti. Ovviamente potrete scommettere anche sull’eventualità del pareggio: in questo caso, puntando sul segno X e indovinando la giocata, il vostro guadagno sulla sfida della 33^ giornata sarebbe di 4,75 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

GLI 11 DI ZENGA

Il Crotone gioca ormai stabilmente con il 4-3-3: modulo che utilizzava anche nella scorsa stagione ma che era stato accantonato in nome del 4-4-2 con il quale era arrivata la salvezza. Ci sono alcuni dubbi riguardo le scelte dei giocatori: a centrocampo Ajeti, che Walter Zenga schiera più avanti rispetto al naturale ruolo di difensore centrale, è insidiato da Barberis che dunque potrebbe prendersi la maglia di playmaker affiancato dall’intoccabile Mandragora e da Stoian, arma tattica da interno in mediana rispetto alla sua posizione di esterno offensivo. In quella zona di campo dovrebbe giocare Federico Ricci, che però è in ballottaggio con Rohden (di fatto i tre giocatori si contendono le due maglie disponibili, a prescindere da chi giocherà in che posizione); dipenderà anche da Simy, al momento favorito per giocare come prima punta visto che Trotta dovrebbe andare sull’altra corsia. La difesa ritrova Marco Capuano, che ha scontato il turno di squalifica: sarà a protezione di Cordaz insieme al solito Ceccherini. Sulle fasce laterali c’è un nodo ancora da sciogliere, che riguarda la destra: Faraoni favorito su Sampirisi che può allargare la sua posizione, a sinistra invece giocherà regolarmente Martella.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Il Napoli si avvicina, e dunque Massimiliano Allegri deve decidere se dare altro riposo ai titolarissimi; vero è anche che nella Juventus parlare di titolari e riserve può apparire in qualche caso molto relativo, ma Chiellini dovrebbe accomodarsi in panchina per favorire il rientro di Benatia, chiamato a fare coppia con Rugani mentre eventualmente Barzagli sarà tenuto a riposo perchè ritrovi la condizione in vista di domenica. A destra Howedes potrebbe nuovamente prendere il posto di Lichtsteiner; secondo la stessa logica Asamoah può agire a sinistra, ma qui Alex Sandro pare favorito. In porta andrà Szczesny con riposo per Buffon; a centrocampo quasi certo l’utilizzo di Marchisio e, siccome il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 visto contro la Sampdoria dopo l’infortunio di Pjanic, Matuidi e Khedira sono in ballottaggio per l’altra maglia a centrocampo. Lo sono anche Douglas Costa e Cuadrado per il ruolo di esterno destro: forma straripante per il brasiliano, che però sarà utile soprattutto contro il Napoli e dunque potrebbe accomodarsi in panchina almeno inizialmente. Dall’altra parte Mandzukic viaggia verso la maglia da titolare; ne avrà una anche Dybala, e anche Higuain dovrebbe tornare nell’undici di partenza dopo aver trascorso in panchina i 90 minuti della partita di domenica contro la Sampdoria.

IL TABELLINO

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 M. Capuano, 87 Martella; 5 Stoian, 10 Barberis, 38 Mandragora; F. Ricci, 99 Simy, 29 Trotta

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 34 S. Simic, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 6 Rohden, 13 Izco, 19 M. Diaby, 89 Crociata, 21 Zanellato, 32 Tumminello

Allenatore: Walter Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: Benali, Nalini, Budimir

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 21 Howedes, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 8 Marchisio, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Pjanic, Bernardeschi

© Riproduzione Riservata.