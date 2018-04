Probabili formazioni/ Napoli Udinese: quote e le ultime novità live (Serie A 33^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Udinese: quote e le ultime novità sugli 11 in campo oggi al San Paolo. Per i friulani si ferma pure Rodrigo De Paul per problemi al ginocchio.

18 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Udinese (Foto LaPresse)

Si accende oggi al San Paolo l’attesa partita tra Napoli e Udinese, prevista per le ore 20.45, e valida nella 33^ giornata del campionato della Serie A. Nel turno infrasettimanale del massimo campionato la formazione campana di Sarri spera di approfittare della crisi dei friulani per accorciare la distanza con la Juventus in classifica, in attesa dello sconto diretto previsto per il prossimo turno. La sfida però rimane affatto scontata, benchè il tecnico azzurro possa essere portato a optare per un piccolo turnover in vista dell’impegno con la Vecchia Signora. Andiamo quindi a conoscere più da vicino le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni della partita Napoli-Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Appare abbastanza scontato che sia la squadra azzurra la favorita alla vigilia del fischio d’inizio di questo match presso al San Paolo. Anche consultando le quotazioni fissate alla snai alla vigilia vediamo che nell’1x2 il successo del Napoli è stato dato a 1.17, contro il più elevato 16.00 fissato per la vittoria dell’Udinese: pareggio valutato invece a 7.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI SARRI

Pur optando per un piccolo turnover in alcuni settori chiave del campo, Sarri non rinuncerà al solito 4-3-3 per la probabile formazione campana: l’appuntamento vicino con la Juventus oltre che l’assenza annunciata di Koulibaly per squalifica potrebbero ben giustificare tale mossa. Ecco quindi che nel reparto a 4 della difesa potremmo vedere Chiriches al fianco di Albiol al centro, con sulle fasce il rientrante Mario Rui, magari in coppia con Maggio, il quale potrebbe quindi dare un turno di riposo a Hysaj. Pochi dubbi per quanto riguarda la mediana: qui Alllan e Jorginho rimangono indispensabili, come pure il capitano Marek Hamsik, che nella ripresa potrebbe però lasciare il posto al solito Zelinski. Turnover anche in attacco: se nel tridente Callejon e Insigne rimangono confermati, potremmo rivedere dal primo minuto Milik al posto di Mertens, così che il belga possa riposarsi prima di affrontare la Vecchia Signora.

LE SCELTE DI ODDO

Panchina estremamente corta in casa dell’Udinese, tra squalificati e indisponibili per infortunio (l’ultimo a fermarsi nuovamente è stato Rodrigo De Paul per problemi al ginocchio): sarà comunque 3-5-2 per Oddo e i suoi. In difesa quindi di fronte al solito Bizzarri, verrà riproposto il terzetto già visto contro il Cagliari quindi Samir-Danilo-Nuytinck, ma con Larsen che potrebbe venir arretrato nel caso in cui in mediana faccia il suo ingresso Widmer. Proprio al centrocampo dovremmo vedere Fofana in cabina di regia con la suo fianco Jankto e Barak: ballottaggi aperti sulle fasce visto che Stryger Larsen Pezzella rischiano il posto a favore di Widmer e Adnan. Problemi dell’ultima ora pure in attacco, con De Paul leggermente acciaccato: potrebbero essere quindi Maxi Lopez e Perica a fare le due punte d’attacco.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 6 Mario Rui, 21 Chiriches, 33 Albiol, 11 Maggio; 17 Hamsik, 8 Jorginho, 5 Allan; 24 Insigne, 99 Milik, 7 Callejon. All. Sarri.

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 17 Nuytinck, 5 Danilo, 3 Samir; 19 Larsen, 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto, 97 Pezzella; 18 Perica, 20 Maxi Lopez. All. Oddo.

