Probabili formazioni/ Roma Genoa: quote ile ultime novità live (Serie A 33^ giornata)

Probabili formazioni Roma Genoa: quote e le ultime novità sugli 11 in campo stasera all'Olimpico per la Serie A. Di Francesco pronto a tornare sul 4-3-3 con un ampio turnover.

18 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Genoa (Foto LaPresse)

Nella 33^ giornata della Serie A, in vista del match tra Roma e Genoa, atteso oggi alle ore 20.45, è assai probabile che Eusebio Di Francesco mescoli parecchio le carte in tavola, nello stilare le probabili formazioni della sfida. Dopo le fatiche della Champions League come del derby della Capitale infatti la compagine giallorossa potrebbe riproporre il vecchio 4-3-3 con un ampio turnover in vari settori chiave del campo: i giocatori stanchi e acciaccati dopo tutto non mancano. Nessun problema per Ballardini invece, che avrà dalla sua un ottimo Genoa, praticamente al completo, pronto a espugnare l’Olimpico. Diamo quindi uno sguardo più da vicino alle scelte fatte dai tecnici per le probabili formazioni della partita di Serie A tra Roma e Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur stando per un ampio turnover, è sempre la squadra giallorossa la favorita alla viglia del fischio d’inizio. Considerando le quotazioni fatte dalla snai alla vigilia vediamo che nell’1x2 il successo della Roma è stato dato a 1.45, mentre l’affermazione del Genoa è stata alzata fino a 7.25: il pareggio infine è stato fissato a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Ipotizzando un ritorno al 4-3-3 come modulo di partenza della probabile formazione giallorossa, ecco che in difesa ritorneranno, fedeli alle proprie posizione, i due esterni Florenzi e Kolarov. Le novità sono al centro con il duo Fazio e Juan Jesus posto di fronte ad Alisson, sempre tra i pali, mentre Manolas rimarrà in panchina per godersi un necessario turno di riposo. Turnover previsto anche in mediana, dove De Rossi e Strootman potrebbero accomodarsi in panchina e lasciare a Pellegrini e Gonalons le maglie da titolari: a completare il reparto non mancherà Nainggolan. Poche novità invece per il tridente d’attacco: Di Francesco potrebbe optare per il duo Cengiz Under e El Sharaawy dal primo minuto con Dzeko prima punta.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Al contrario di Di Francesco, il tecnico del Genoa, oggi potrà far conto su una rosa praticamente al completo: tolti i lungo degenti Izzo e Biraschi e con solo Spolli in dubbio, ecco che Ballardini potrà mettere in campo gli uomini migliori a disposizione. Partendo proprio dalla difesa, che seguirà il solito schieramento a tre dovremmo quindi vedere Rossettini, con Zukanovic e Pereira ai lati: tra i pali non mancherà Perin. Per l’ampio centrocampo a 5 ecco quindi Bertolacci in cabina di regia con Rigoni e Hiljemarck al suo fianco, di ritorno dal primo minuto in campo. Qualche dubbio per le fasce esterne del reparto: Laxalt e Lazovic rimangono comunque favoriti per inossare la maglia da titolare. Qualche ballottaggio aperto invece per le due punte d’attacco: al momento paiono favoriti Pandev e Lapadula, ma Galabinov è pronto dalla panchina.

IL TABELLINO

Roma (4-3-3): 1 Alisson; 11 Kolarov, 5 Juan Jesus, 20 Fazio, 24 Florenzi; 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 7 Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 17 Under. All. Di Francesco

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 32 Pereira, 3 Rossettini, 87 Zukanovic; 22 Lazovic, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemarck, 93 Laxalt; 19 Pandev, 10 Lapadula. All. Ballardini.

© Riproduzione Riservata.