Probabili formazioni/ Torino Milan: quote e le ultime novità live (Serie A 33^ giornata)

Probabili formazioni Torino Milan: quote e le ultime novità live sugli 11 attesi all'Olimpico per la Serie A. Gattuso ritrova Bonucci in difesa, scontata la squalifica.

18 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Torino Milan (Foto LaPresse)

Si accenderà oggi alle ore 20.45 all’Olimpico l’atteso incontro tra Torino e Milan, previsto nella 33^ giornata della Serie A. Nel turno infrasettimanale i rossoneri di Gattuso sperano di porre fine alla lunga serie di pareggi appena raccolti, ma la partita con i granata non si annuncia affatto semplice specie dopo i successi importanti rimediati proprio dalla formazione di Walter Mazzarri. L’esito della sfida quindi appare affatto scontato ma se da una parte il tecnico del Torino avrà a disposizione una rosa quasi al completo, maggiori problemi sorgono invece per Gennaro Gattuso. La stanchezza comincia a farsi sentire nelle gambe di molti nello spogliatoio rossonero, e l’allenatore del Diavolo in questo turno non avrà ancora a disposizione Alessio Romagnoli. Andiamo quindi a conoscere più da vicino le mosse dei due tecnici per disegnare le probabili formazioni della partita di Serie A tra Torino e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo avverso, pare che siano proprio i rossoneri i favori alla vittoria, almeno secondo il pronostico fissato dal portale di scommesse snai. Ecco infatti che nell’1x2 vediamo che il successo del Milan è stato fissato a 2.35, contro il più elevato 3.05 assegnato al successo del Torino: il pareggio è stato invece valutato a 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI MAZZARRI

Sarà sempre il 3-4-1-2 il modulo di riferimento per la probabile formazione granata, dove in difesa dovrebbe fare ritorno dal primo minuto anche N’Koulou, una volta smaltiti i crampi registrati nel turno precedente contro il Verona. Con lui ecco che il reparto verrà completato con Burdisso e Moretti, oltre che dal solito Sirigu, sicuro tra i pali. Per la mediana dovremmo rivedere dal primo minuto la coppia centrale con Rincon e Baselli, mentre De Silvestri e Ansaldi agiranno sulle corsie: attenzione però all’ex Sampdoria, che potrebbe entrare in ballottaggio con Barreca per la maglia da titolare. Pochi i dubbi in avanti: un acciaccato ma indispensabile Ljajic agirà sulle trequarti, per supportare adeguatamente Belotti e Iago Falque in attacco, benchè Niang rimanga a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Nella 34^ giornata della Serie A Gennaro Gattuso ritrova Bonucci come guida del proprio reparto difensivo, una volta scontata la squalifica. Ecco quindi che di fianco all’ex bianconero vedremo oggi in campo di fronte al solito Gigio Donnarumma anche Musacchio, al posto del solito Romagnoli ancora infortunato: ai lati non mancheranno Calabria e Rodriguez. Qualche dubbio invece rimane al centrocampo del campo della probabile formazione rossonera: Biglia dopo le scintille viste in campo nel turno precedente contro il Napoli potrebbe cedere il posto a Montolivo: non mancheranno Bonaventura e Kessie come mezz’ali. Solito ballottaggio aperto invece in attacco del Milan per il ruolo di prima punta: nella partita con il Torino, Cutrone potrebbe avere una chance in più, ma dalla panchina Andre Silva e Kalinic appaiono ben pronti. Per completare il tridente ecco i soliti Calhanoglu e Suso, ancora una volta titolari.

IL TABELLINO

Torino (3-4-1-2): 39 Sirigu; 24 Moretti, 13 Burdisso, 33 N’ Koulou; 15 Ansaldi, 8 Baselli, 88 Rincon, 29 De Silvestri; 10 Ljajic; 14 Iago Falqeu, 9 Belotti. All. Mazzarri

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 22 Musacchio, 68 R. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All. Gattuso.

© Riproduzione Riservata.