Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (33^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 33^ giornata. Ultimo turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio

18 aprile 2018 Claudio Franceschini

Non c’è tempo per le pause in Serie A 2017-2018: l’ennesimo turno infrasettimanale (sarà l’ultimo) rappresenta la 33^ giornata del campionato. A pochi giorni dalle partite precedenti siamo di nuovo in campo: Inter-Cagliari ha aperto la giornata come anticipo del martedì, mentre mercoledì 18 aprile avremo le altre sfide. Andiamo subito a vedere in che modo è composto il programma, che questa volta è piuttosto semplice da seguire: l’unico anticipo è alle ore 18:00 ed è Benevento-Atalanta. Alle ore 20:45 si giocano tutte le altre sfide: Crotone-Juventus, Fiorentina-Lazio, Napoli-Udinese, Roma-Genoa, Sampdoria-Bologna, Spal-Chievo, Torino-Milan e Verona-Sassuolo. Naturalmente sabato e domenica si tornerà a giocare: è sempre molto interessante vedere in che modo potrebbe cambiare la classifica, soprattutto considerando che negli infrasettimanali si verificano spesso e volentieri sorprese anche perchè gli allenatori potrebbero aprire al turnover.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (33^ GIORNATA)

JUVENTUS E NAPOLI, ORMAI CI SIAMO

Ormai siamo arrivati alla sfida diretta: la Juventus e il Napoli hanno solo questa partita prima di trovarsi faccia a faccia all’Allianz Stadium. Per una volta giocano in contemporanea, come non accadeva da tempo; domenica i bianconeri hanno guadagnato altri due punti e si sono portati a +6 sui partenopei, che dunque hanno assolutamente bisogno di risalire la corrente. Rimanere con questo distacco potrebbe comunque essere utile in vista della partita di Torino; la Juventus ha un calendario molto più difficile e rischia anche oggi, visto come sono andate le cose sul campo della Spal un mese fa. Il Napoli invece ospita l’Udinese, in caduta libera: nove sconfitte consecutive per la squadra di Massimo Oddo che sembra davvero in debito di ossigeno, e che potrebbe anche rischiare qualcosa in termini di lotta per non retrocedere.

IL FONDO DELLA CLASSIFICA

Chi retrocederà invece in Serie B? Per il Benevento ormai è solo questione di matematica: se i ciociari dovessero perdere questa, una contemporanea vittoria della Spal contro il Chievo sancirebbe la retrocessione con cinque giornate di anticipo, in ogni caso vanno fatti i complimenti a una squadra che, spacciata da tempo, sta giocando con orgoglio e qualità. Il Verona non riesce a staccarsi dal penultimo posto, ma questa sera ha una bella occasione per avvicinare un Sassuolo che non fa il salto di qualità: quella che però va osservata con maggiore attenzione è senza dubbio il Chievo, che ha vinto solo due volte nel girone di ritorno (e nelle ultime 18 partite) e in caso di sconfitta al Mazza sarebbe addirittura sorpassato dalla Spal, ritrovandosi quartultimo e magari anche peggio, se il Crotone dovesse fare il colpo contro la Juventus. Abbiamo detto dell’Udinese: la distanza (5 punti) non è per niente sicura ma ci sono quattro squadre tra i friulani e il terzultimo posto.

RISULTATI SERIE A 2017-2018 (33^ GIORNATA)

ore 18:00 Benevento-Atalanta

ore 20:45 Crotone-Juventus

ore 20:45 Fiorentina-Lazio

ore 20:45 Napoli-Udinese

ore 20:45 Roma-Genoa

ore 20:45 Sampdoria-Bologna

ore 20:45 Spal-Chievo

ore 20:45 Torino-Milan

ore 20:45 Verona-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Juventus 84

Napoli 78

Inter 63



Lazio, Roma 61

Milan 53

Fiorentina 51

Atalanta 49

Sampdoria 48

Torino 46

Bologna, Genoa 38

Udinese 33

Cagliari 32

Sassuolo 31

Chievo 30

Spal 28

Crotone 27

Verona 25

Benevento 14

