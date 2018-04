Roma Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

18 aprile 2018 Stefano Belli

La Roma di Bruno Peres sfida il Genoa (foto LaPresse)

Roma-Genoa verrà diretta dal signor Pairetto di Nichelino, va in scena mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 e sarà una delle sfide del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per la Roma inizia un finale di stagione caldissimo. C'è la qualificazione in Champions League da difendere, con i giallorossi appaiati al terzo posto con la Lazio (ma col vantaggio dello scontro diretto favorevole dopo il derby pareggiato zero a zero domenica scorsa). C'è però anche la prospettiva di una semifinale di Champions League da affrontare contro il Liverpool che ha i crismi di un vero e proprio appuntamento con la storia. Bisogna vedere quanto questi impegni europei peseranno nella volata finale in campionato che vede i giallorossi opposti ad un calendario di certo non impossibile da affrontare.

ROMA GENOA, DIRETTA LIVE

Dall'altra parte il Genoa con l'ultima vittoria contro il Crotone in casa sembra aver messo il tassello definitivo sull'acquisizione della salvezza. Per i Grifoni non era facile recuperare dopo un girone d'andata in affanno, ma l'arrivo di Ballardini in panchina ha portato una solidità difensiva che ha regalato anche risultati importantissimi, come le vittorie contro Lazio e Inter che potrebbero lanciare proprio la Roma, col Genoa arbitro nel caso non dovesse riuscire a fermare i giallorossi. Certo nel finale di campionato, che si prospetta tranquillo, per i rossoblu c'è ancora qualche soddisfazione da poter regalare ai propri tifosi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Roma Genoa si potrà seguire in diretta tv sul canale Premium Calcio 2 per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 255 di Sky (Sky Calcio 5 HD). Diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile per gli abbonati a entrambe le piattaforme, collegandosi sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Presso lo stadio Olimpico di Roma, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa giallorossi schiereranno il portiere brasiliano Alisson alle spalle di una difesa a tre composta dal suo connazionale Juan Jesus, dall'argentino Fazio e dal greco Manolas. A centrocampo, cerniera centrale con De Rossi e l'olandese Strootman, mentre sulla fascia destra si muoverà Florenzi ed il serbo Kolarov sarà l'esterno laterale mancino. In avanti, il belga Nainggolan e il ceko Schick supporteranno il centravanti bosniaco Dzeko. Risponderà il Genoa con Perin tra i pali, una difesa a tre composta da Rossettini, l'argentino Spolli e il bosniaco Zukanovic, mentre il serbo Lazovic sarà l'esterno di fascia destra e l'uruguaiano Laxalt il laterale mancino. A centrocampo, spazio al brasiliano Bessa con Bertolacci e lo svedese Hiljemark per vie centrali, mentre il bulgaro Galabinov farà coppia con il macedone Pandev sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, confermerà la svolta tattica con il cambio di modulo già visto in occasione delle sfide contro Barcellona e Lazio, schierando la squadra con il 3-4-2-1. Difesa a tre anche per l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, che affronterà la sfida con un 3-5-2. All'andata pari uno a uno a Marassi tra le due compagini, giallorossi in vantaggio con El Shaarawy e poi raggiunti da un rigore trasformato da Lapadula. Il 28 maggio 2017, ultima partita della carriera di Francesco Totti, Roma vincente tre a due, sotto per il gol di Pellegri e poi a segno con Dzeko. Quindi Lazovic pareggiò il vantaggio di De Rossi, prima del gol di Perotti allo scadere che consegnò la qualificazione in Champions League alla Roma. Il Genoa ha vinto solo sette volte nella sua storia in casa della Roma: l'ultimo pareggio risale alla stagione 1993/94, l'ultima vittoria alla stagione 1989/90, rossoblu vincenti di misura allo stadio Flaminio con un gol di Pato Aguilera.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano la Roma favorita in maniera schiacciante, con vittoria interna giallorossa quotata 1.45 da Snai, mentre Eurobet propone a una quota di 4.50 l'eventuale pareggio e Bwin moltiplica per 8.00 quanto investito sul successo fuori casa dei Grifoni. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, William Hill propone rispettivamente a 1.73 e 2.00 le quote per over 2.5 e under 2.5.

