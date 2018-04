Roma-Liverpool, parte la caccia al biglietto per la Champions/ Notte in fila per i tifosi giallorossi

Roma-Liverpool, parte la caccia al biglietto per la Champions: notte in fila per i tifosi giallorossi. 36 ore di coda per alcuni supporters capitolini in vista della gara dell'Olimpico

Tifosi in coda presso i Roma Store - Foto presa da Twitter

E’ partita la caccia al biglietto per Roma-Liverpool, ritorno della semifinale della Champions League. Per la sfida in programma il prossimo 2 maggio, sono migliaia i romanisti che in queste ore si sono messi in coda presso i vari punti vendita, per non perdersi l’appuntamento con la storia. I Roma Store hanno aperto questa mattina alle ore 10:00, ed oggi sarà il primo ed unico giorno per la vendita libera dei biglietti. Di conseguenza, le file sono chilometriche, e c’è anche chi è da 36 ore accampato per prendersi il primo posto. Molti coloro che si sono messi in coda di notte, da Marconi a Casal Bertone, da via Regina Margherita al Prati, e non sono mancati alcuni problemi di natura tecnica. Il Corriere dello Sport, sottolinea ad esempio che nello store di via del Corso le vendite non sono iniziate all’orario indicato, causando non pochi malumori fra i supporters romanisti.

PRESENTE ANCHE IL FIGLIO DI FALCAO

Fra i tanti tifosi in coda, anche uno d’eccezione come il figlio della bandiera romanista Falcao, colui che era in campo nella finale di Coppa Campioni, persa proprio contro il Liverpool nel 1984. Giuseppe si è messo in fila insieme agli altri, testimoniando poi il tutto sulla propria pagina Instagram. In ogni Roma Store la media è di 250 tifosi in coda, ma in quello di Piazza Colonna si è registrato il record di 1000 sostenitori. C’è chi invece ha deciso di utilizzare la piattaforma online per acquistare il prezioso tagliando, e in lista vi sarebbero già più di 10.000 persone. Insomma, si preannuncia una serata memorabile il prossimo mese allo stadio Olimpico, una sfida storica in cui l’unica cosa che conta è esserci.

