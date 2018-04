Sampdoria Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

18 aprile 2018 Fabio Belli

La Sampdoria ospita il Bologna (foto LaPresse)

Sampdoria-Bologna sarà diretta dal signor Ghersini di Genova: si gioca mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 e sarà una sfida del programma del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Forse ultima chiamata per l'Europa per una Sampdoria calata nettamente nel girone di ritorno. Il settimo posto è ancora a portata di mano per i blucerchiati che sono caduti nettamente nella trasferta in casa di una Juventus che sembra lanciata verso il suo settimo Scudetto consecutivo. Ma sono altri i punti persi che pesano nel cammino verso l'Europa della squadra di Giampaolo, che proverà a ritrovare una vittoria in casa che manca dallo scorso 25 febbraio contro un Bologna ormai tranquillo, consolidatosi in zona salvezza, dopo il ko di Crotone, grazie alla vittoria interna contro il Verona. Un ritorno al successo dopo cinque giornate senza ottenere i tre punti, e che sembra aver scacciato ogni preoccupazione in una classifica che comunque quest'anno non ha regalato grandi sussulti ai tifosi rossoblu. La Sampdoria invece per metà campionato è sembrata anche in grado di inserirsi nella corsa Champions, ma nelle ultime quindici partite i blucherchiati sarebbero decimi, segno di un'evidente flessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Sampdoria Bologna si potrà seguire in diretta tv in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 256di Sky (Sky Calcio 6 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà invece disponibile sempre per gli abbonati Sky collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BOLOGNA

Presso lo stadio Ferraris di Genova, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa blucerchiati schiereranno Viviano in porta, Sala sull'out difensivo di destra e Regini sull'out difensivo di sinistra, mentre Ferrari e l'argentino Silvestre saranno i due centrali della retroguardia. Terzetto di centrocampo formato dal paraguaiano Barreto, dal belga Praet e dall'uruguaiano Torreira, mentre il suo connazionale Gaston Ramirez sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo col colombiano Zapata e Quagliarella schierati dal primo minuto. Risponderà il Bologna con Mirante a difesa della porta, il senegalese Mbaye impiegato in posizione di terzino destro e Masina impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre lo svedese Helander e il francese De Maio saranno i centrali nella difesa a quattro. A centrocampo, spazio al cileno Pulgar, a Poli e allo svizzero Dzemaili, mentre nel tridente offensivo Destro sarà confermato come punta centrali, affiancato da Verdi e dall'argentino Palacio.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli di riferimento che non cambiano per i due allenatori, tatticamente Sampdoria schierata col 4-3-1-2 da Giampaolo, 4-3-3 per il Bologna di Donadoni. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Dall'Ara ha visto il Bologna imporsi con un rotondo tre a zero, con reti messe a segno da Verdi, Mbaye e Okwonkwo. Blucerchiati vincenti invece tre a uno nell'ultimo precedente tra le due squadre disputato a Genova, dopo il vantaggio di Dzemaili rimonta firmata da Muriel, Schick e un autogol di Mbaye.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano la Sampdoria favorita, con vittoria interna blucerchiata quotata 1.83 da William Hill, mentre bwin propone a una quota di 3.50 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 4.75 il successo in trasferta dei felsinei. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet propone rispettivamente a 1.85 e 1.95 le quote per over 2.5 e under 2.5.

