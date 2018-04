Spal Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Spal Chievo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Spareggio salvezza tra gli estensi e i veronesi allo stadio Mazza

18 aprile 2018 Fabio Belli

Spal, spareggio salvezza col Chievo (foto LaPresse)

Spal-Chievo, partita che verrà diretta dal signor Massa di Imperia e si gioca mercoledì 18 aprile alle ore 20.45, sarà una sfida del programma del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Sarà un vero e proprio scontro salvezza quello che andrà in scena tra Spal e Chievo: la formazione estense sta andando avanti con una politica dei piccoli passi che al momento l'ha portata di un punto fuori dalla zona retrocessione. Sette i risultati utili consecutivi ottenuti dalla squadra di Semplici, che dopo le vittorie contro Crotone e Bologna ha ottenuto cinque pareggi di fila contro Sassuolo, Juventus, Genoa, Atalanta e Fiorentina. Una solidità che ha portato i biancazzurri a tre punti da un Chievo che non può permettersi ora di perdere questa partita. Dopo la vittoria interna contro la Sampdoria, i veronesi non sono più riusciti a trovare i tre punti, in un trend che nelle ultime quindici giornate disputate li vede ultimi in Serie A assieme all'Udinese, con soli nove punti conquistati in questo periodo. Una crisi che ha ribaltato una situazione che vedeva i gialloblu apparentemente marciare verso l'ennesima, agevole salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul canale 258 di Sky (Sky Calcio 8 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro è disponibile sempre per gli abbonati Sky collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CHIEVO

Presso lo stadio Mazza di Ferrara, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Spal schiereranno Meret in porta, il polacco Cionek, Vicari e il brasiliano Felipe centrali di difesa. Il brasiliano Everton Luiz, Vitale e Viviani formeranno la cerniera centrale di centrocampo, con Lazzari schierato come esterno di fascia destra e Costa che sarà impiegato invece come laterale mancino. In avanti, confermato il tandem Antenucci-Floccari. Risponderà il Chievo con Sorrentino in porta, Cacciatore sull'out difensivo di destra e il polacco Jaroszynski sull'out difensivo di sinistra. Al centro della difesa mancherà Bani, espulso per doppia ammonizione contro il Torino e dunque squalificato. Al suo posto giocherà Depaoli al fianco del serbo Tomovic. L'altro serbo Radovanovic, Rigoni e il belga Bastien saranno i tre titolari a centrocampo, mentre l'argentino Castro sarà impiegato come trequartista alle spalle della coppia offensiva composta dall'altro polacco Stepinski e da Inglese.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 3-5-2 di Semplici nella Spal risponderà tatticamente il 4-3-1-2 schierato da Maran nel Chievo. Il match d'andata di questo campionato è terminato con una vittoria della formazione scaligera con il punteggio di due a uno, autogol di Cesar per il vantaggio estense, poi la rimonta firmata dalla doppietta di Inglese. Spal e Chievo tornano ad affrontarsi a Ferrara in un match di campionato dopo oltre ventiquattro anni. Ultimo precedente, la prima giornata del torneo di Serie C/1 1993/94, Spal vincente uno a zero grazie ad una rete di Paramatti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker sono equilibrate ma indicano la Spal come favorita, con vittoria interna estense quotata 2.20 da Bwin, mentre William Hill propone a una quota di 3.00 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.70 il successo fuori casa dei veronesi. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet propone rispettivamente a 2.40 e 1.57 le quote per over 2.5 e under 2.5.

