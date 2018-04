Torino Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Torino Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due formazioni reduci da due pareggi senza reti cercano punti per l'Europa

18 aprile 2018 Stefano Belli

Milan, sfida ai granata con Donnarumma sugli scudi (foto LaPresse)

Torino-Milan, che verrà diretta dal signor Damato di Barletta, va in scena mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 e sarà una delle sfide del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Entrambe le squadre sono reduci da pareggi a reti inviolate, anche se di spessore diverso stando a guardare gli avversari affrontati. Il Toro non è andato oltre lo zero a zero in casa di un Chievo a caccia di punti salvezza: per i granata la zona Europa League è lontana ancora quattro punti, non una distanza insormontabile ma il passo degli ultimi tempi non potrebbe bastare per una rimonta anche verso il settimo posto, anche se l'ultima vittoria sull'Inter e proprio il pareggio di Verona sono arrivati senza subire gol, particolare importante per la formazione granata.

TORINO MILAN, DIRETTA LIVE

Dall'altra parte, il Milan ha fermato le velleità Scudetto del Napoli sul pari di San Siro, zero a zero con parata strepitosa di Gigio Donnarumma su Milik che ha evitato la sconfitta. Le distanze dalla zona Champions sono rimaste invariate per i rossoneri, ma restano ancora considerevoli. Ben otto punti dalla coppia composta dalle due romane, che al momento si qualificherebbero per l'Europa principale. Sette lunghezze di distanza anche dai cugini dell'Inter, e sembra difficile che gli incastri del calendario possano premiare la squadra di Gattuso verso una rimonta così difficile. Di sicuro, per riuscire a compiere l'impresa, non si potrà prescindere dalla vittoria in casa di un Toro che vuole però regalare ai suoi tifosi un finale di stagione convincente dopo tanti alti e bassi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Torino Milan si potrà seguire in diretta tv sul canale Premium Calcio 1 HD per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 252 di Sky (rispettivamente Sky Calcio 2 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile per gli abbonati a entrambe le piattaforme, collegandosi sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa granata schiereranno Sirigu tra i pali, mentre il camerunese N'Koulou, l'argentino Burdisso e Moretti saranno i titolari nella difesa a tre. Baselli e l'ecuadoregno Rincon si muoveranno nella zona centrale di centrocampo, mentre De Silvestri sarà l'esterno laterale di destra e l'altro argentino Ansaldi sarà l'esterno laterale di sinistra. Lo spagnolo Iago Falque e il serbo Ljajic giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle della punta centrale, il Gallo Belotti. Risponderà il Milan con Donnarumma tra i pali, Calabria sull'out difensivo di destra e lo svizzero Rodriguez sull'out difensivo di sinistra, mentre Bonucci farà coppia con l'argentino Musacchio al centro della retroguardia. Argentino anche il play di centrocampo, Lucas Biglia, affiancato nel terzetto titolare sulla mediana dall'ivoriano Kessie e da Bonaventura, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Cutrone, lo spagnolo Suso e il turco Calhanoglu.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Torino di Walter Mazzarri sarà schierato col 3-4-2-1, mentre il Milan di Rino Gattuso giocherà con il consueto 4-3-3. Nel match d'andata di questo campionato, zero a zero tra le due formazioni a San Siro, così come è terminato in parità l'ultimo precedente a Torino, due a due con gol di Belotti e Benassi per i granata, poi rimonta rossonera con i gol di Bertolacci e Bacca su rigore. Il Milan ha vinto per l'ultima volta in casa del Toro con il quattro a due del 9 dicembre 2012, a segno Robinho, Nocerino, Pazzini ed El Shaarawy. L'ultima vittoria interna del Torino contro il Milan risale all'uno a zero del 4 novembre 2001.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano il Milan favorito, vittoria esterna rossonera quotata 2.35 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.30 l'eventuale pareggio e Bwin fissa a 3.20 la quota per il successo interno dei granata. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Bet365 propone rispettivamente a 2.04 e 1.75 le quoter per over 2.5 e under 2.5.

