Verona Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Verona Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scaligeri all'ultima spiaggia, neroverdi non ancora tranquilli

18 aprile 2018 Fabio Belli

Verona, sfida delicata col Sassuolo (foto LaPresse)

Verona-Sassuolo, che sarà diretta dal signor Guida di Torre Annunziata, si gioca mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 e sarà una sfida del programma del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20178-2108. A tre punti dalla Spal quartultima, il Verona può ancora sperare nella salvezza, ma è certo che per gli scaligeri la missione sia molto complicata, dopo l'ultima sconfitta sul campo del Bologna. La stagione del Verona è sempre stata un'affannosa rincorsa intermezzata da vittorie repentine e sorprendenti: il Sassuolo però, dopo l'ultimo pari contro il Benevento in casa, resta con soli quattro punti di vantaggio sulla zona pericolo e non può permettersi certamente di lasciare punti per strada con disinvoltura, soprattutto alla squadra di Pecchia che vincendo si porterebbe a sole tre lunghezze dai neroverdi. Uno scontro salvezza col Sassuolo che può puntare però a due risultati su tre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul canale 257 di Sky (Sky Calcio 7 HD). Diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sempre per gli abbonati Sky collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Presso lo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa scaligeri schiereranno il brasiliano Nicolas tra i pali, Ferrari in posizione di terzino destro e Felicioli in posizione di terzino sinistro, mentre Antonio Caracciolo e il serbo Vukovic saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Valoti e Fossati, mentre Romulo si muoverà come esterno di fascia destra e l'inglese Aarons sarà invece il laterale mancino sulla mediana. In attacco, l'algerino Fares sarà schierato al fianco di Alessio Cerci. Risponderà il Sassuolo con Consigli in porta e una difesa a tre con Peluso, Acerbi e Dell'Orco centrali. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Magnanelli, Cassata e Missiroli, mentre Adjapong avrà il compito di presidiare la fascia destra e il brasiliano Rogerio si muoverà invece come laterale mancino. In attacco, confermato il tandem composto dal senegalese Babacar e lo scatenato Politano, autore di un gol a San Siro contro il Milan e di una doppietta contro il Benevento nelle ultime due partite.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà opposti come moduli di partenza il 4-4-2 di Fabio Pecchia nel Verona ed il 3-5-2 di Giuseppe Iachini nel Sassuolo. Il match d'andata al Mapei Stadium ha fatto registrare un colpaccio scaligero, gol di Bruno Zuculini e Verde entrambi siglati nel primo tempo per lo zero a due finale. Il 20 dicembre 2015, nell'ultimo precedente disputato allo stadio Bentegodi, pareggio uno a uno con gol di Floccari per il Sassuolo e di Luca Toni nel Verona. Ultima vittoria dei neroverdi in Veneto il 20 gennaio 2008, zero a due con gol di Jidayi e del sammarinese Andy Selva quando entrambe le squadre militavano in Lega Pro.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano gli emiliani favoriti nonostante il fattore campo avverso, con vittoria esterna neroverde quotata 1.91 da Bwin, mentre William Hill propone a una quota di 3.30 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 4.33 il successo interno dei veronesi. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet propone rispettivamente a 2.00 e 1.80 le quote per over 2.5 e under 2.5.

