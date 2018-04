Video/ Avellino Frosinone (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata)

Video Avellino Frosinone (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata di Serie B. Canarini avanti con Dionisi e Paganini.

18 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Avellino Frosinone (LaPresse)

Il Frosinone piega nel finale l'Avellino grazie alle reti siglare da Dionisi e Paganini dopo aver rischiato la beffa con gli irpini che hanno sprecato due occasioni nella seconda parte di match. Andiamo ora a scoprire le statistiche per capire l'andamento dell'incontro. Sono stati rispettivamente 394 e 398 i passaggi messi insieme dalle rispettive compagini. I padroni di casa hanno sfornato ben 26 cross senza mai trovare l'impatto giusto contro i 15 dei ciociari. Kone e Chibsah hanno fornito invece gli assist vincenti per Dionisi e Paganini. Frosinone che ha fatto valere il maggiore tasso tecnico in campo e che ha superato il Palermo bloccato dal Cittadella. L'Avellino resta pericolosamente nella zona bassa della classifica, gli irpini rischiano seriamente di essere risucchiati nella zona retrocessione.

LE DICHIARAZIONI

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell'Avellino. Queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "Credo che questa vittoria vale tre punti pesanti, vincere nel finale di campionato in Serie B è sempre molto complicato. E' una vittoria che ci ridà slancio per aggredire questo finale di campionato, ci permette di fare un passo in avanti sapendo che già da lunedì sera avremo la sfida con la capolista. Tutto avremmo voluto che arrivare a nove giornate dalla fine e cambiare stile di gioco con l'assenza di Ciofani, per tante dinamiche ci mette nella condizione di non riconoscere al meglio il nuovo lavoro. Sono felice comunque perchè vedo la disponibilità nei miei calciatori, voglio solo positività da qui alla fine. Dobbiamo concentrarci e vocalizzarci partita su partita". Carlo De Risio è amareggiato per la sconfitta finale, queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttoavellino: "Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario che si gioca la A. Siamo orgogliosi ma abbiamo commesso qualche errore evitabile se vogliamo raggiungere risultati importanti. Da domani li analizzeremo col mister. La prestazione c'è stata, potevamo anche vincerla ma quando giochi contro le grandi squadre passi dalla possibile vittoria alla sconfitta senza neanche accorgertene. Mister Foscarini ci sta dando concetti giusti sui quali lavorare, dobbiamo continuare a non mollare perché già da sabato ci aspetta una partita importante. Bello il primo gol del Frosinone sono sincero ma dobbiamo lavorare sugli errori e preparare bene Palermo".

© Riproduzione Riservata.