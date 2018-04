Video/ Bari Novara (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata)

Video Bari Novara (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 36^ giornata del campionato di Serie B.

18 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Bari Novara (1-1) - La Presse

Bari e Novara si dividono la posta in palio grazie alle reti di Puscas, l'attaccante è stato il grande acquisto della campagna invernale del Novara, a cui ha risposto Floro Flores. Andiamo a scoprire ora le statistiche del match per capire l'andamento della contesa. Sono 483 i passaggi messi insieme dalla compagine pugliese contro i 287 dei piemontesi. Undici e sedici i cross fatti che dimostrano come il Novara abbia puntato molto sulle fasce. D'Elia, tre cross, e Calderoni, cinque le palle messe in mezzo, hanno spinto tanto sulle fasce. Brienza e Calderoni, grazie ad un assist a testa, hanno messo Floro Flores e Puscas in condizioni di trovare la battuta vincente a rete. Il Novara forse meritava qualcosa in più, ma alla fine il pareggio sembra il risultato più giusto.

DICHIARAZIONI

Domenico Di Carlo, allenatore del Novara, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto sul campo del Bari, queste le dichiarazioni riportate dal portale tuttomercatoweb: "Sono molto arrabbiato. Fra primo e secondo tempo non so cosa sia successo all'arbitro: ha cambiato totalmente metro. Cissé dà una testata a Ronaldo da già ammonito e il giallo va al nostro giocatore. In 13mila abbiamo visto un rigore. Non serve protestare ma ci mancano tre punti: il Bari ha guadagnato un punto. La squadra sta bene, meritavamo la vittoria dato che abbiamo fatto noi la partita. Questo è l'atteggiamento da mantenere fino alla fine. Se non si ammonisce dopo una testata allora giochiamo a boxe... Mi dispiace dirlo, di solito cerco di dare una mano a tutti ma in casi così evidenti mi rammarico. Speriamo di essere più fortunati noi la prossima volta. Chi di dovere penserà a giudicare la prova dell'arbitro. Noi abbiamo giocato a testa alta: il pari ci sta stretto ma lo prendiamo dopo una sconfitta in casa. Questa è una reazione da squadra che vuole salvarsi". Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico del Bari, rilasciate a Radio Norba e riportate da TuttoBari dopo il pareggio contro il Novara: "Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, ci hanno messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di diverso, meritando il pareggio. Ci portiamo a casa un altro risultato positivo anche se l'avremmo voluto pieno. Floro Flores ha fatto un gran gol. Il rigore? Ci poteva stare per loro, ma guardando gli episodi ci poteva stare anche per noi nel primo tempo. Il risultato ce lo prendiamo, non si può pensare di dominare tutti gli avversari".

© Riproduzione Riservata.