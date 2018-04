Video/ Carpi Perugia (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata)

Video Carpi Perugia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 36^ giornata del campionato di Serie B

18 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Carpi Perugia (1-2) - La Presse

Il Perugia espugna il Cabassi grazie alle reti siglate da Di Carmine e Gustafson che rendono inutile il timbro di Concas. Andiamo ora a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della gara. Sono rispettivamente 363 e 478 i passaggi messi insieme da Carpi e Perugia. Le due compagini, sette cross ciascuno, hanno puntato poco sulle fasce. Calapai e Terrani, tre cross ciascuno, sono stati i più attivi sulle corsie esterne. Garritano, un assist, e Buonaiuto, due assist, hanno servito ai rispettivi compagni di squadra i palloni da spingere in rete. Vittoria meritata per il Perugia che ha dominato per gran parte della gara. Il Carpi ha trovato la rete solo nel finale di gara che non è bastata per rientrare nel match.

DICHIARAZIONI

Il Direttore Generale del Carpi, Matteo Scala, ha polemizzato con il pubblico di casa dopo la sconfitta contro il Perugia, queste le dichiarazioni raccolte da carpicalcionewas: "Di solito non parlo, ma ho deciso che la società deve metterci la faccia e non per parlare dell’arbitro e di rigori o non rigori» ha esordito il dirigente, che pretende un sostengo maggiore per la squadra da parte del pubblico emiliano. «Sentire in questo stadio, che ha visto imprese titaniche negli ultimi anni, dei fischi dal primo all’ultimo minuto rivolti a giocatori e società che hanno fatto cose importantissime negli ultimi anni.. credo si arrivato il momento di dire basta. Ringrazio quei giocatori che hanno capito che il Carpi in Serie B è un miracolo sportivo, che abbiamo raggiunto una salvezza ormai matematica a 7 giornate dalla fine in un campionato difficilissimo. Siamo senza centravanti titolare da oltre due mesi, abbiamo giocatori che giocano con dolori al piede, si fanno le punture". Il portale tifogrifo ha raccolto le dichiarazioni del tecnico del Perugia Roberto Breda: "Vincere a Carpi non è mai facile, sul due a zero potevamo spingere ancora, serviva un po’ di cattiveria in più però bravi i ragazzi a tener botta, a saper soffrire e portare a casa un risultato importante, quello che mi piace è che questo è un gruppo che lavora sempre e trova soluzioni e mai alibi, un gruppo che non si piange mai addosso – in vista del derby – sabato dovremmo ritrovare anche Pajac, sarà una partita dove la classifica non conterà ma a contare sarà solo il risultato”.

