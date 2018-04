Video/ Cremonese Salernitana (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata)

Video Cremonese Salernitana (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 36^ giornata del campionato di Serie B

Video Palermo-Cremonese (1-1) - La Presse

L'incontro tra Cremonese e Salernitana si è concluso sul punteggio di 1 a 1, un pareggio deciso da due reti nel giro di pochissimi minuti da Minala per gli ospiti e Canini per i padroni di casa che non sono nemmeno riusciti a sfruttare la superiorità numerica regalata dall'espulsione subita dall'espulsione di Popescu. Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio all'8' quando sfiorano il vantaggio con un gran tiro di Piccolo da quasi venticinque metri che Radunovic è riuscito a controllare con qualche difficoltà in due tempi. Al 21' mister Beni, che sostituisce lo squalificato Colantuono, è stato costretto ad effettuare il primo cambio col quale ha inserito Minala al posto dell'infortunato Zito. Al 29' proprio il neo-entrato Minala è riuscito a sbloccare il punteggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Monaco ha prolungato di testa la traitettoria del pallone dal primo al secondo palo dove il numero 17 ha insaccato con una deviazione volante. Il pareggio è arrivato poco dopo al 33' quando sulla punizione di Piccolo, Canini ha insaccato con un bel colpo di testa in torsione. Due minuti dopo al 35' il direttore di gara ha poi deciso di concedere un calcio di rigore agli ospiti per un netto atterramento di Camarà ai danni di Rosina, anche se i lombardi hanno protestato con veemenza reclamando l'uscita del pallone poco prima del fallo. Dal dischetto, un pò a sorpresa, si è presentato Kiyine che però si è fatto ipnotizzare da Ujkani che è riuscito a respingere il tiro, Bocalon ha poi fallito il tap-in centrando l'incrocio dei pali a porta ormai sguarnita. Dopo un minuto di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 1, ci aspettiamo una ripresa emozionante, i grigiorossi cercheranno di conquistare la piena posta in palio.

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Ripartono meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 55' con una sassata da quasi trenta metri con Scamassa che Radunovic è riuscito a respingere con un complicato intervento ad una mano. Al 65' arrivano due cambi, uno per parte con Macek e Rossi che hanno preso il posto rispettivamente di Cinelli e Bocalon. Al 73' arriva un episodio che ha condizionato il finale del match: dopo un contrasto, Piccolo e Popescu si sono scontrati sfiorandosi a vicenda con testate e dita nell'occhio che hanno costretto il direttore di gara ad espellere il laterale mancino ed ammonendo il trequartista di casa. Mister Benti corre subito ai ripari mandando in campo all'83' Vitale al posto di Kiyine. Il tecnico di casa invece ha cercato di conquistare l'intera posta in palio mandando in capo Perrulli e Scappini ai posti rispettivamente di Cinaglia e Piccolo. Nonostante la superiorità numerica, i grigiorossi non sono riusciti a creare pericoli concreti nel finale se non all'83' quando Macek ha potuto colpire di testa da distanza ravvicinata mettendo però furoi di non molto. Dopo cinque minuti di recupero si è così chiusa questa sfida che delude certamente i padroni di casa che, seppur muovendo la classifica, ha deluso sostanzialmente entrambe le compagini.

DICHIARAZIONI

Il vice-allenatore della Cremonese Mark Strukelj ha così commentato ai microfoni di Otto Channel il pareggio casalingo contro la Salernitana: “Questo è un momento difficile per noi in zona gol. Inoltre abbiamo assenze importanti, per tanti motivi non riusciamo a vincere da tanto tempo. È un peccato dover recuperare punti perché i giochi sono ancora aperti. Ci è andata bene perché Ujkani ha parato il rigore e Arini ha ostacolato Bocalon sulla ribattuta, andare di nuovo sotto ci avrebbe messo in difficoltà. Dopo l’espulsione di Popescu abbiamo avuto un paio di occasioni ma il pareggio è il risultato più giusto, nessuno ha rubato nulla”. Joseph Minala, autore del gol momentaneo vantaggio della Salernitata a Cremona, ha così così commentato l'incontro terminato sul punteggio di 1 a 1 ai microfoni di Sky Sport: "E' stato bravo a spizzare la palla il mio compagno per permettermi di realizzare il gol. Il mio obiettivo è quello di tornare nella Lazio e tutto passa dall'impegno e dal lavoro qui alla Salernitana. Cerco di dare il massimo in ogni occasione, il futuro si vedrà".

