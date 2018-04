Video/ Inter Cagliari (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata)

Video Inter Cagliari (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita, valida nella 33^ giornata di Serie A. Nerazzurri dominanti a San Siro.

18 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Inter Cagliari, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, nell'anticipo del turno infrasettimanale, l'Inter asfalta il Cagliari per 4 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio già al 3' quando, a causa del fallo di mano di Andreolli, Cancelo trova la traiettoria vincente per battere Cragno direttamente su calcio di punizione. La traversa di Karamoh al 21' e l'infortunio di Gagliardi, sostituito da Borja Valero al 36', non fermano i nerazzurri che raddoppiano ad inizio secondo tempo con Icardi al 49', su assist di Rafinha. I sardi non appaiono mai in partita e finiscono pure col subire al 60' il tris firmato in solitaria da Brozovic, autore pure dell'assist su calcio piazzato per il poker definitivo di Perisic al 90'. I tre punti conquistati permettono all'Inter di raggiungere quota 63 mentre il Cagliari rimane fermo in classifica con 32 punti, in attesa di conoscere i risultati delle gare di domani.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come l'Inter, a cominciare dal possesso palla ampiamente favorevole con il 74%, si sia aggiudicata meritatamente la vittoria. In palleggio i nerazzurri hanno perso più palloni dei rossoblu, 32 a 24 di cui 6 per Karamoh, ma ne hanno anche recuperati un numero maggiore, 19 a 17 con 4 per Castan. Netta invece la superiorità dei padroni di casa in fase offensiva: oltre alla traversa colpita da Karamoh, gli uomini di Spalletti si sono imposti per occasioni da goal, 15 a 0, e conclusioni, addirittura 18 a 0 le totali delle quali 12 a 0 nello specchio della porta, 3 a testa per Karamoh e Perisic. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più fallosa a fronte dell'11 a 7 nei falli commessi, 3 per Andreolli, e l'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo rispettivamente Brozovic da un lato, Giannetti dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match il difensore Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport spiegando: "E' una vittoria molto importante, siamo contenti di aver vinto così, per 4 a 0: non abbiamo preso goal ed abbiamo segnato 4 goal secondo me bellissimi quindi dobbiamo continuare così sempre. Siamo senza mezze misure? O segnamo tanto o non ne facciamo? Sì ma va bene anche così se vinciamo per 4 a 0 davanti ai nostri tifosi e siamo contenti così. Volata Champions? Sì ci crediamo sempre, dobbiamo giocare ogni partita così, con questo spirito e con questa concentrazione. Dobbiamo dare il massimo fino all'ultima partita."

