Video/ Spezia Brescia (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata)

Video Spezia Brescia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie B. Alla Leonessa basta la rete di Torregrossa al 18'.

18 aprile 2018 Stefano Belli

Video Spezia Brescia (LaPresse)

Quinto risultato utile consecutivo per il Brescia che espugna il Picco battendo a domicilio lo Spezia per 1 a 0: un successo molto importante per la squadra di Roberto Boscaglia che grazie a questi tre punti si consolida a centro classifica portandosi a +7 sulla zona play-out e a +9 sulla zona retrocessione, a meno di un clamoroso crollo nelle ultime sei giornate che restano da disputare le rondinelle possono considerarsi praticamente al seduto e potranno giocare senza paure e e pressioni da parte dell'ambiente e del presidente Cellino. Per la compagine di Fabio Gallo si tratta della terza gara senza vincere, lo Spezia rallenta la corsa verso i play-off: ora l'ottavo posto occupato dal Cittadella è lontano cinque punti. I padroni di casa partono bene sfiorando il gol con Marilungo e Pessina, tuttavia saranno gli ospiti a trovarlo grazie al decimo gol in campionato di Ernesto Torregrossa che gonfia la rete e ammutolisce il Picco. La reazione dei liguri è poca cosa, poco prima dell'intervallo De Francesco ci prova dalla lunga distanza senza inquadrare lo specchio, successivamente il numero 18 da dentro l'area di rigore manca l'appuntamento con il pari colpendo male la sfera da posizione molto invitante.

LA RIPRESA

Seconda frazione di gioco poco spettacolare e avara di emozioni, con il Brescia che controlla la situazione senza correre rischi eccessivi nella propria area piccola, lo Spezia non combina davvero nulla di buono in fase offensiva e sinceramente non avrebbe nemmeno meritato il pari, considerando la prestazione complessiva al di sotto della sufficienza nonostante il 63% di possesso palla. Con l'unico tiro in porta in novanta minuti il Brescia porta a casa tutta la posta in palio dimostrando di essere molto cinico, sabato prossimo le rondinelle ospiteranno il Cesena in un match che fino a qualche settimana fa rischiava di diventare un autentico spareggio per la salvezza; lo Spezia proverà a riscattarsi in casa del Pescara domenica 22 aprile alle ore 17.30.

