Video/ Ternana Foggia (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata)

Video Ternana Foggia (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie B. Pareggio pesante al Libero Liberati.

18 aprile 2018 Stefano Belli

Video Ternana Foggia (LaPresse)

Ternana e Foggia danno spettacolo al Liberati: reduci da due vittorie consecutive, gli uomini di Luigi De Canio confermano il loro ottimo stato di forma costringendo la squadra di Stroppa al pareggio, finisce 2-2 la sfida valevole per la 36^ giornata di Serie B 2017-18. In classifica i rossoverdi vengono raggiunti dalla Pro Vercelli che ha battuto il Pescara per 3 a 1, pur rimanendo a -3 dai play-out e a -5 dalla salvezza diretta, niente è perduto per gli umbri che nelle ultime sei giornate di campionato possono giocarsi tutte le loro carte, resta invariato il divario di 2 punti tra i play-off e i satanelli, visto che anche il Cittadella ha pareggiato contro il Palermo. Ancora una volta Oliver Kragl prova a lasciare il segno ma l'estremo difensore avversario Sala glielo impedisce, anche i padroni di casa dimostrano di essere pienamente in partita con il palo di Carretta che poi a pochi istanti dall'intervallo inventa l'assist per Montalto che realizza così il suo 18^ gol in stagione, solamente Donnarumma e Caputo, i due attaccanti terribili dell'Empoli, hanno seguito più di lui.

SATANELLI A CACCIA DEL PARI

Il vantaggio della Ternana dura comunque pochi minuti (al netto del riposo), all'inizio del secondo tempo gli ospiti pareggiano i conti con Beretta, il Foggia insiste e si sbilancia in avanti, gli umbri ne approfittano in contropiede con Carretta che questa volta trova il gol personale e riporta avanti i suoi. Gli uomini di Stroppa non si danno per vinti e a pochi minuti dal novantesimo evitano il KO con Mazzeo (16^ gol per lui), nel finale viene anche annullato un gol a Carretta (niente doppietta per lui, pescato in fuorigioco dall'assistente di Illuzzi). Nel prossimo turno il Foggia ospiterà il Bari nell'attesissimo derby pugliese, la Ternana farà visita al Perugia.

