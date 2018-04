Virtus Francavilla Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Virtus Francavilla Juve Stabia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Si prosegue la partita di Serie C interrotta lo scorso 25 marzo

Diretta Virtus Francavilla Juve Stabia, Serie C girone C (Foto LaPresse)

Virtus Francavilla Juve Stabia sarà diretta dall’arbitro Francesco Raciti, della sezione di Acireale; alle ore 14:30 di mercoledì 18 aprile si conclude la partita valida per la 32^ giornata nel girone C della Serie C 2017-2018. Il verbo utilizzato non è casuale: le due squadre infatti avevano abbandonato il terreno di gioco lo scorso 25 marzo dopo 53 minuti, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Le regole parlano chiaro: la partita deve essere ripresa dal minuto al quale è stata interrotta, dunque oggi pomeriggio si giocherà poco più di mezz’ora allo stadio Giovanni Paolo II, qualcosa di cui entrambe le squadre avrebbero fatto volentieri a meno. Essenziale dire che il risultato dal quale si riprenderà è di 0-0, dunque da questo punto di vista nessuna delle due squadre è stata particolarmente danneggiata dall’interruzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Francavilla Juve Stabia non verrà trasmessa in diretta tv; come sempre l’appuntamento è con il portale elevensports.it, che vi permetterà di seguire anche questi 37 minuti che restano per chiudere la partita in diretta streaming video, attraverso il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio o semplicemente acquistando il singolo evento. Ovviamente per avere accesso alle immagini vi dovrete munire di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Tornare in campo per giocare 37 minuti non è affatto semplice; non può esserlo in mezzo a un calendario fitto, con due squadre che viaggiano verso il finale di stagione e vanno a caccia dei rispettivi obiettivi. La Virtus Francavilla al momento sarebbe fuori dai playoff, perchè ha la classifica avulsa peggiore rispetto a Casertana e Siracusa (una vittoria, un pareggio e due sconfitte). Ha tre partite e questo spezzone per provare a cambiare le carte in tavola: giocherà in trasferta contro Monopoli e Fidelis Andria e ospiterà il Cosenza, calendario non impossibile anche se si tratta di avversarie di valore e che potrebbero aver bisogno di punti per piazzarsi al meglio nella griglia dei playoff (o salvarsi, come nel caso dell’Andria). La Juve Stabia è in un momento abbastanza positivo, arriva da una vittoria che le ha permesso di archiviare il quarto posto in classifica e adesso nelle prossime tre partite dovrà difenderlo dagli assalti del Cosenza e del Monopoli. Il calendario prevede Casertana e Reggina fuori casa, Siracusa tra le mura del Menti: un percorso davvero poco agevole, ma se oggi dovesse arrivare la vittoria forse i conti sarebbero definitivamente chiusi.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA

Non c’è ragione per non credere che le formazioni che vedremo in campo oggi pomeriggio saranno le stesse dello scorso mese: dunque per la Virtus Francavilla avremo un 3-5-2 con la linea difensiva formata da Prestia, Agostinone e Maccarrone a protezione di Albertazzi, con Triarico e Albertini che agiranno come laterali sulla mediana, Folorunsho e Biason da mezzali mentre Monaco sarà il regista piazzato davanti alla difesa. Davanti, Partipilo e Anastasi favoriti. Per quanto riguarda la Juve Stabia, sarà un 4-3-3 nel quale il portiere Branduani sarà protetto dai centrali Marzorati e Allievi con Nava e Crialese in qualità di terzini; Calò playmaker di centrocampo con Mastalli - capitano - e Luigi Viola da mezzali, in attacco il tridente formato da Canotto e Strefezza, esterni con licenza di guardare la porta, a supportare la prima punta Paponi.

