Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione

Juventus-Napoli a Rocchi - LaPresse

Sono state rese note poco fa le designazioni arbitrali di Juventus-Napoli, il match clou della 34esima giornata di Serie A, nonché la sfida scudetto. Per la gara in programma domenica sera, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, è stato scelto Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. I due assistenti saranno i guardalinee Di Liberatore e Tonolini, Massa sarà il quarto uomo, e infine al Var avremo Irrati e Vuoto. Rocchi è considerato il miglior direttore di gara d’Italia, e sarà infatti anche l’unico rappresentante del Bel Paese ai prossimi mondiali di calcio. Rizzoli, il capo dei designatori, ha quindi deciso di affidare il match dell’anno, all’arbitro più importante, una scelta che non fa una piega. Quella di domenica sarà il quarto match fra Juve e Napoli diretto dallo stesso fischietto.

I TRE PRECEDENTI CON ROCCHI

Nei precedenti tre incontri, tre successi della Juventus, leggasi l’1 a 0 del 2008 con gol di Iaquinta, quindi il 3 a 0 nel 2013 con gol di Llorente, Pirlo e Pogba, e infine la sfida della passata stagione, il 2 a 1 con gol vittoria firmato dal grande ex, Gonzalo Higuain. Una direzione che ovviamente fa felice la Vecchia Signora, ma presumibilmente anche il Napoli, vista la bravura dello stesso Rocchi. Tra l’altro il fischietto di Firenze arbitrò in maniera impeccabile il match della stagione 2016-2017, non concedendo un rigore alla Juventus per presunto fallo di mano di Chiriches, che invece toccò con la spalla e non con il braccio. Per quanto riguarda le altre designazioni, Lazio-Samp è stata affidata ad Orsato, mentre Chievo-Inter a Valeri. Spal-Roma, altro incontro importante in chiave Champions, a Tagliavento.

