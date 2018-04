Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Seppi Nishikori streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: il nostro Andreas Seppi affronta Kei Nishikori nel terzo turno del torneo di tennis che si gioca sulla terra rossa del Principato

19 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Montecarlo 2018: Andreas Seppi al terzo turno (Foto LaPresse)

Un’altra grande giornata al torneo Atp Montecarlo 2018: quella che comincia alle ore 11:00 di giovedì 19 aprile ci presenta finalmente il terzo turno del Master 1000 sulla terra rossa del Principato, e Seppi Nishikori è il match che interessa da vicino noi italiani visto che è l’unico che coinvolge un nostro giocatore. Le emozioni però non si fermano certo qui: in campo ci sono anche il numero 1 e dieci volte campione Rafa Nadal, un possibilmente ritrovato Novak Djokovic (in caso di vittoria di entrambi ci sarebbe la super sfida ai quarti) e ancora i fratelli Mischa e - soprattutto - Alexander Zverev. Insomma: piatto ricchissimo, dal quale carpire a piene mani per stare a vedere quali saranno i tennisti che riusciranno a raggiungere i quarti del terzo Master 1000 stagionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LIVE ATP MONTECARLO

SEPPI NISHIKORI

Due vittorie a testa per l’altoatesino e il giapponese, anche se una delle due di Seppi è arrivata per ritiro dopo soli cinque giochi; i due non si affrontano da quel giorno ed era l’estate di tre anni fa. Sicuramente l’episodio che entrambi ricordano è quello del terzo turno di Wimbledon 2013: Nishikori era già un tennista solido e che prometteva parecchio anche se ben lontano dalla Top 10, e Seppi lo aveva battuto al termine di un match memorabile, chiuso al quinto set con il risultato di 3-6 6-2 6-7 6-1 6-4. Le possibilità del tennista italiano, unico rimasto in corsa dopo le eliminazioni di Fabio Fognini e Marco Cecchinato al secondo turno, sono aumentate dal fatto che Nishikori è rimasto fermo praticamente per un anno, a causa di costanti problemi al polso; non gioca regolarmente da una vita e chiaramente non può ancora essere al 100%, anche se nelle prime due partite di questo Atp Montecarlo ha dato la sensazione di essere sulla via del recupero. In più Seppi sembra essere in una di quelle settimane in cui riesce a essere particolarmente competitivo e concentrato, dunque la sfida potrebbe essere positiva per lui; c’è speranza di vedere un nostro rappresentante arrivare ai quarti di finale del Master 1000 sulla terra rossa.

NADAL E DJOKOVIC

Il quarto di finale tra Rafa Nadal e Novak Djokovic sarebbe straordinario, considerato che stiamo parlando di due giocatori che a lungo sono stati numeri 1 Atp (lo spagnolo lo è ancora adesso), hanno vinto un totale di 28 Slam e 60 Master 1000 e per tre volte si sono incrociati in finale sul Rainier III del Principato. Prima di sfidarsi però i due, che non hanno alcuna intenzione di abbandonare il circuito senza qualche altra vittoria di prestigio, devono superare i loro avversari: impegno sulla carta più agevole per Nadal che se la vede con il giovane russo Karen Khachanov, insidioso certamente ma forse ancora non ai livelli del numero 1 (anche nella versione attuale), mentre Djokovic gioca contro quel Dominic Thiem che un anno fa lo aveva travolto al Roland Garros e che si è anche permesso di prendersi una vittoria di grande prestigio contro Radal Nadal a Roma. L’austriaco però non è al top della condizione, come del resto il serbo: davvero potrebbe essere una partita a chi starà meno peggio dell’altro? Lo vedremo, ma intanto per il titolo bisogna tenere in considerazione anche Alexander Zverev che gioca il derby contro Jan-Lennard Struff, e che eventualmente ai quarti potrebbe avere la sfida in famiglia contro il fratello Mischa impegnato contro il sempre temibile francese Richard Gasquet, pienamente a suo agio su questa superficie.

