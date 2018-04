Giudice sportivo, Serie A/ Tutti gli squalificati: nessuno fermato per il big match Juventus Napoli

Giudice sportivo, Serie A tutti gli squalificati: nessun calciatore è stato fermato per il big match Juventus Napoli che si disputerà all'Allianz Stadium domenica sera dalle ore 20.45.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Giudice sportivo, Buffon e Higuain - La Presse

Il giudice sportivo ha fermato diversi calciatori in vista della prossima giornata di Serie A. In testa a tutti vanno ricordati i due espulsi della gara Fiorentina Lazio, Marco Sportiello e Alessandro Murgia. Nonostante le proteste biancocelesti per l'evidente errore al var sul rosso al giovane centrocampista l'arbitro non ha potuto comunque revocare la giornata di squalifica che è automatica dopo un cartellino rosso. Stessa sorte è toccata a Lorenzo De Silvestri che è stato espulso nella gara che ha visto il Torino fermare in casa sul risultato di 1-1 il Milan di Gennaro Ivan Gattuso. Problemi per Simone Inzaghi che dovrà affrontare Lazio Sampdoria anche senza Luis Alberto che da diffidato ha preso un cartellino giallo nella gara del Franchi. Per lo stesso motivo sono stati fermati per un turno Alex Ferrari dell'Hellas Verona e German Pezzella della Fiorentina.

NESSUN CALCIATORE FERMATO PER JUVENTUS NAPOLI

Juventus Napoli non è stata toccata dal giudice sportivo, non ci sono infatti squalificati né nella squadra di Massimiliano Allegri né in quella di Maurizio Sarri. Il tecnico dei bianconeri si era preso un grosso rischio, mandando in campo all'Ezio Scida di Crotone Gonzalo Higuain. Il Pipita infatti è diffidato, ma è stato bravo nella spocchiosa partita giocata in Calabria a non farsi ammonire, giocando una partita importante anche se ha di fatto fallito il gol che avrebbe permesso ai bianconeri di presentarsi a questo scontro diretto a +6. Va ricordato che proprio Gonzalo Higuain è il grande ex di questa squadra e da quando ha lasciato gli azzurri per i bianconeri spesso è stato quello che ha decretato le vittorie della squadra di Max Allegri. Nella gara dell'andata del primo dicembre scorso era stato proprio lui al San Paolo a mettere quel sigillo che regalò ai bianconeri la vittoria contro gli azzurri.

