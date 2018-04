Infortunio Gagliardini / Lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra: stagione finita?

Infortunio Gagliardini, lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra. La risonanza magnetica evidenza il problema e il calciatore potrebbe chiudere qui la sua stagione.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Gagliardini - La Presse

L'infortunio di Roberto Gagliardini è serio come si sospettava, lo apprendiamo dal comunicato ufficiale pubblicato dal sito dell'Inter. Il centrocampista rischia di dover addio al rettangolo verde di gioco almeno per quanto riguarda questa stagione. Luciano Spalletti ora deve valutare con attenzione quelle che possono essere le valide alternative per sostituirlo in mezzo al campo. Contro il Cagliari è entrato in campo a partita in corso il centrocampista spagnolo Borja Valero che però non ha convinto. Probabile che già dalla prossima partita al fianco del croato Marcelo Brozovic ci sarà l'uruguaiano Matias Vecino. Quest'ultimo infatti sembra essere l'unico in rosa a garantire la giusta forza fisica e la possibilità di dare un contributo anche dal punto di vista tecnico. Staremo a vedere però se Roberto Gagliardini riuscirà a bruciare le tappe.

IL RISULTATO DELLA RISONANZA MAGNETICA

C'era grande preoccupazione in casa Inter per l'infortunio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è stato sottoposto a una risonanza magnetica all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano che ha evidenziato la lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Un problema per il quale verranno valutate le condizioni di settimana in settimana. Gagliardini era uscito nel primo tempo della sfida Inter Cagliari per un problema alla coscia destra che era sembrato fin da subito molto grave. Si era infatti steso a terra, senza riuscire ad uscire dal rettangolo verde di gioco sulle sue gambe con le mani sul volto. C'è da capire ora quali saranno i tempi di recupero perché si teme per il ragazzo la fine della stagione. Al momento però il sito ufficiale dell'Inter, che ha diramato il comunicato ufficiale, non ha svelato quando lo potremo rivedere in campo.

