Italia Arabia Saudita / Prima amichevole storica della nazionale azzurra contro gli Emirati il 28 maggio

Italia Arabia Saudita, prima amichevole storica della nazionale azzurra contro gli Emirati il prossimo 28 maggio in Svizzera a San Gallo. In panchina ancora Gigi Di Biagio?

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

C'è grande curiosità per le prossime amichevoli della nazione e soprattutto su chi sarà il commissario tecnico degli azzurri. Billy Costacurta aveva parlato del 21 maggio come data per l'annuncio del nuovo allenatore, ma non è da escludere che queste amichevoli pre-Mondiale le conduca ancora Gigi Di Biagio. In pole position rimane Roberto Mancini che sembra pronto a prendere il posto che per due anni è stato di Gian Piero Ventura. Sicuramente però fino alla nomina non tramonteranno le voci che portano a Claudio Ranieri e Carlo Ancelotti che da alcuni sono considerati ancor più adatti alla panchina azzurra. Nelle prossime settimane comunque potrebbero arrivare delle risposte importanti che porteranno a una nuova guida. Attenzione a come si evolveranno le cose perchè non èda escludere che possano arrivare anche degli imprevisti colpi di scena.

UN'AMICHEVOLE STORICA

Si disputerà il 28 maggio prossimo in Svizzera a San Gallo la prima amichevole storica tra l'Italia e l'Arabia Saudita. Fischio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Kybunpark dove si disputerà la gara contro gli Emirati Arabi che a differenza dell'Italia andrà a giocare la prossima estate il Mondiale in Russia. Il programma della nazionale azzurra è stato stilato con altre gare già predisposte per il prossimo giungo con venerdì 1 giugno a Nizza la sfida contro la Francia e poi successivamente allo Juventus Stadium il match contro l'Olanda. Tre partite che di sicuro non faranno dimenticare il dolore cocente all'interno del cuore degli italiani che si ritroveranno a vivere un'estate in cui saranno costretti a guardare gli altri giocare a calcio senza la possibilità di vivere le note ''Notti Magiche''.

