Juventus-Napoli, Allegri/ “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”

Juventus-Napoli, parla Allegri: “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”. Il commento del Conte Max in vista della supersfida di domenica sera

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Si avvicina Juventus-Napoli, la sfida scudetto. La Vecchia Signora dovrà superare indenne la gara contro il club partenopeo domenica sera, alle ore 20:45, probabilmente l’ultimo vero scoglio prima del tricolore. Con il pareggio di Crotone e la contemporanea vittoria azzurra con l’Udinese, il divario fra le due compagini si è assottigliato a quattro punti, una distanza che comunque non agita più di tanto Massimiliano Allegri: «Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma – le parole del Conte Max in conferenza stampa - se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro il Napoli con 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida. Ci prepareremo al meglio». Ma non dite ad Allegri che la Juventus si accontenterà di un pareggio domenica sera allo Stadium.

“NON FIRMO PER IL PARI, SIAMO IN BUONE CONDIZIONI”

«Non firmerei per un pareggio – ha proseguito l’ex allenatore del Milan - dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica». Allegri ammette di non essere preoccupato dalle condizioni fisiche dei suoi giocatori, a cominciare da Gonzalo Higuain, apparso un po’ sottotono ieri sera allo stadio Ezio Scida. «Sappiamo che vincendo ci avvicineremo allo Scudetto – ha aggiunto - e dobbiamo lottare per questo. In porta tornerà Buffon». La cosa certa è che in pochi minuti si è passati da un campionato praticamente chiuso, con la Juventus che vinceva contro il Crotone e il Napoli che pareggiava con l’Udinese (distacco di +9), ad una stagione riaperta, dopo il ribaltamento dei due risultati. Domenica la sfida verità, con gli azzurri, che se dovessero espugnare lo Stadium, potrebbero riportarsi clamorosamente vicini ai bianconeri, ad una sola lunghezza di distanza, e a quel punto tutto sarebbe possibile.

