MotoGp, Rossi vs Marquez ad Austin/ Sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano

MotoGp, Rossi vs Marquez ad Austin, sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

Si torna a correre nelle MotoGp. Questo weekend i bolidi a due ruote saranno di scena in quel di Austin, negli Stati Uniti, per il terzo appuntamento con il Mondiale 2018. Grande curiosità e attesa per quanto riguarda Valentino Rossi e Marc Marquez. Il rapporto fra i due è ormai decisamente logoro (sempre che vi fosse stato in precedenza), dopo quanto accaduto una decina di giorni fa in Argentina, con lo spagnolo che ha speronato il Dottore, facendolo cadere. La prima cosa certa, è che non ci sarà la classica conferenza stampa pre-gara del giovedì, come voluto dalla Dorna, una mossa senza dubbio intelligente per evitare altre situazioni di tensione. Pensare che comunque fra i due sia tornato il sereno, e che al primo incontro si abbraccino e si bacino, è da pazzi. La speranza è che il circuito delle Americhe non diventi un far west.

SQUALIFCA PER MARQUEZ? MOLTO DIFFICILE…

Valentino Rossi sperava che la direzione di gara potesse squalificare per il Gp di Austin il Cabroncito, ma tale decisione, nonostante Mike Webb nella sua intervista di qualche giorno fa a Marca, non abbia escluso alcuna ipotesi, sembra davvero poco credibile. Si affiderà quindi la cura al tempo e alla diplomazia, come del resto già accaduto in passato, ai tempi dei veleni di Malesia. La cosa certa è che quello in Argentina non sarà l’ultimo duello senza esclusione di colpi fra i due campioni, Marquez e Rossi non si sono mai amati, e non fanno nulla per nascondere la loro antipatia reciproca. La speranza, ovviamente, è che alla fine possa trionfare lo spettacolo e lo sport, indipendentemente che vada a vincere il talento spagnolo, o l’amato pilota di Tavullia.

