Nba playoff, LeBron James segna 46 punti/ Cleveland pareggia la serie con Indiana grazie al suo alieno

LeBron James, Cleveland Cavaliers - LaPresse

Prestazione da alieno quella di LeBron James contro Indiana. In gara due dei playoff NBA, The King ne mette 46, battendo da solo i Pacers, e riequilibrando la serie, che ora è sul risultato di uno a uno. Una super-prestazione quella del numero 23 di Cleveland, che totalizza anche 12 rimbalzi e 5 assist, mettendo la sua firma indelebile sul 100 a 97 finale. Che LeBron fosse in stato di grazia questa notte, lo si era capito fin da subito: gli bastano infatti poco più di due minuti e mezzo per segnare undici punti, mentre al termine del primo quarto, i punti realizzati sono 20, che salgono a 29 a fine primo tempo (record di franchigia). Nonostante l’alieno, però, i Cavaliers non riescono a volare via, con i Pacers che tengono bene, anche in fase difensiva, rimanendo sempre in partita. Cleveland, tolto LeBron, si mostra troppo fragile, e ciò ha favorito appunto gli avversari, che hanno rischiato il secondo successo in trasferta dopo quello di gara 1.

I MIGLIORI DEL MATCH

Nel terzo quarto un parziale di 15 a 4 per i ragazzi di McMillan, porta gli Indiana a meno cinque da Cleveland, con i Cavalieri che provano a scappare via ad inizio quarto quarto, ripresi però dalle triple di Collison, che alla fine ne metterà 16 e che porta i suoi a tre punti di distacco, a 51 secondi dalla fine. Oladipo, poi, sbaglia il tiro del pareggio a 20 secondi dalla sirena, con Cleveland che tira un sospiro di sollievo e si porta a casa la vittoria. Oltre alla prova mostruosa del Re, bene anche Love e Korver per i Cleveland, mentre in casa Indiana, i migliori sono stati Oladipo (22 punti), e Turner, oltre al Collison di cui sopra. Ora si va a Indiana per gara 3 e lì si testerà il reale valore della squadra di LeBron.

