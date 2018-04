Perugia Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (semifinale gara 5, Serie A1)

Diretta Perugia Trento: info streaming video e tv. Si accende oggi la decisiva gara 5 della semifinale dei play off scudetto della Serie A1: chi avrà accesso alla finale con Civitanova?.

19 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Perugia Trento (LaPresse)

Perugia-Trento, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Gianni Bartolini, è la partita in programma oggi giovedi 19 aprile 2018 al Pala Evangelisti: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Si gioca oggi sul taraflex umbro la cosiddetta "bella" della serie tra Sir e Diatec per le semifinali dei play off Scudetto della Serie A1: in palio un unico posto per giocarsi in finale il titolo italiano con Civitanova. La sfida quindi è accesissima e dall’esito davvero aperto: se a inizio della serie Perugia pareva favorita, merito va dato alla compagine di Lorenzetti capace di pareggiare i conti oltre che di firmate un netto 3-0 in gara 4 pochi giorni fa. Certo per la carta sono sempre gli umbri i favoriti d’obbligo, non fosse che per il fattore campo, praticamente sempre determinante in questa edizione dei play off scudetto: eppure Trento pare ben pronta a mettere in scacco la Sir di fronte al sempre caloroso pubblico di casa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Serie A1 tra Perugia e Trento, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Da non dimenticare poi la possibilità di assistere alla partita di volley anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CHE E’ SUCCESSO GARA 4

Solo la semifinale tra Perugia e Trento è arrivata alla tanto attesa “bella”, il cui pronostico appare davvero incerto. A complicare infatti le previsioni su chi sarà la prossima finalista con Civitanova per lo scudetto della Serie A1 vi è ovviamente quanto accaduto pochi giorni fa nella gara 4, dove la Diatec ha vinto con un netto 3-0 sulla Sir Safety. E' stato quindi un successo davvero chiaro quello messo a segno dalla squadra di Lorenzetti, che non solo costringerà gli uomini di Lollo Bernardi a una serie revisione della propria prestazione e approccio al campo, ma pure dimostra che la formazione trentina è in grado di competere alla pari con le grandi della stagione, pur dopo un campionato abbastanza confuso e per certi versi, pure problematico. Eppure non possiamo dire che la partita perfetta realizzata da Trento lo scorso 15 aprile sia stata un caso, e pure i parziali messi a segno allora ci raccontano di una sfida a lungo equilibrata, ma dove Perugia ha peccato di attenzione nei momenti cruciali. Dando un occhio al referto vediamo che il successo della Diatec è stato realizzato con il 25-22, 26-24 e 25-23: i trentini riusciranno oggi a replicare e strappare quindi l’accesso alla finalissima?.

