Roma, Dzeko lite con Florenzi/ Furibondo a fine partita: interviene Strootman per calmare il bosniaco

Roma, Dzeko lite con Florenzi, furibondo a fine partita: interviene Strootman per calmare il bosniaco. Momenti di tensione alla fine della sfida fra i giallorossi e il Genoa

Edin Dzeko, attaccante della Roma - LaPresse

La Roma batte il Genoa con il risultato di due a uno, e si riporta al terzo posto in classifica, in piena zona Champions League. Non sono mancati attimi di tensione fra i giocatori giallorossi, in particolare, nel finale di gara. Ad avere i nervi a fior di pelle è stato Edin Dzeko, che all’83esimo di gioco se l’è presa con Alessandro Florenzi: quest’ultimo avrebbe potuto passare la palla al bomber bosniaco davanti a Perin, ma ha preferito calciare in porta, mandando così in fumo una chiara occasione da gol. Inutile sottolineare come Dzeko non abbia fatto preso bene la decisione egoistica del compagno di squadra, inveendogli contro. Al triplice fischio finale, il bosniaco non si era ancora calmato, ed è andato a parlare con Kolarov, criticando il comportamento del tutto fare capitolino.

LITE PROSEGUITA NEL SOTTOPASSAGGIO

A quel punto è intervenuto anche Kevin Strootman, che ha provato a calmare Edin, che si stava avvicinando minaccioso proprio a Florenzi. Stando a quanto sottolineato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, pare che la lite fra i due sia proseguita anche nel sottopassaggio che dal rettangolo di gioco porta agli spogliatoi, ma senza alcuna conseguenza fisica. Alla fine Dzeko si è calmato, e la situazione è tornata alla normalità. Edin sta vivendo un periodo davvero esaltante con la casacca giallorossa, e ieri avrebbe voluto probabilmente segnare, infuriandosi quindi con il compagno di squadra per il mancato assist. Sicuramente un comportamento positivo quello dell’ex centravanti del Manchester City, che ha fame di gol in ogni momento, e si vede.

© Riproduzione Riservata.