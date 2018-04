Video/ Fiorentina Lazio (3-4): highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata)

Video Fiorentina Lazio (risultato finale 3-4): gli highlights e i gol della partita valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Luis Alberto spegne i sogni dei viola.

19 aprile 2018 Fabio Belli

Video Fiorentina Lazio, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Partita ricchissima di emozioni al Franchi: alla fine è la Lazio a raccogliere tre punti vitali per la corsa alla Champions League, mentre la Fiorentina in chiave Europa League è costretta a compiere un passo indietro. Accade di tutto e di più. Al 7’ Sportiello esce su Immobile e si oppone di mano al pallonetto del capocannoniere della Serie A. Espulsione e Pioli inserisce il portiere di riserva Dragowski al posto di Eysseric. La situazione si riequilibra subito al 14’, con Murgia che chiude su Chiesa lanciato a rete: per l’arbitro è rigore ed espulsione, sulla conseguente punizione Veretout è implacabile e batte Strakosha. De Vrij sfiora il pari, poi viene sostituito da Inzaghi che inserisce Felipe Anderson, scegliendo una Lazio a trazione anteriore in 10 contro 10.

RIGORE PER I VIOLA

Al 31’, contatto in area tra Luiz Felipe e Biraghi, l’arbitro Damato di Barletta fischia rigore per la Fiorentina, trasformato da Veretout. La Lazio sembra al tappeto, reclama due penalty a sua volta e Inzaghi viene espulso. Ma reagisce, andando in gol con una punizione di Luis Alberto e un inserimento di Caceres su cross da calcio d’angolo. Ripresa, e la partita resta pazzesca: Veretout realizza la tripletta personale raccogliendo un errato disimpegno di Felipe Anderson e battendo Strakosha in diagonale, quindi Immobile si vede revocato un rigore per posizione di partenza di fuorigioco. Al 24’ e al 28’, prima Felipe Anderson si fa perdonare trovando l’angolino basso da fuori area, poi Luis Alberto fa doppietta sfruttando con un movimento da bomber l’assist di Marusic. Sul 3-4, la Lazio tiene e porta a casa una vittoria dal sapore epico.

© Riproduzione Riservata.