Video/ Spal Chievo (0-0): highlights della partita (Serie A 33^ giornata)

Video Spal Chievo (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Pareggio a reti bianche al Paolo Mazza.

19 aprile 2018 Marco Guido

Video Spal Chievo, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Lo scontro salvezza tra Spal e Chievo Verona si è concluso con un pareggio a reti bianche, uno 0 a 0 che impedisce così agli emiliani di raggiungere in classifica proprio gli scaligeri che hanno meritato questo punto soprattutto nella ripresa quando i ragazzi di Maran hanno anche sfiorato il vantaggio. La partita inizia in maniera equilibrata coi padroni di casa che provano a gestire il possesso del pallone senza però riuscire ad affondare negli ultimi venti metri fino al 20' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Felipe ha tentato un tiro al volo da distanza ravvicinata che Sorrentino è riuscito a deviare oltre la traversa con un ottimo intervento d'istinto. Anche la seconda opportunità dell'incontro, arrivata al 39', è nata da un calcio piazzato dalla trequarti di Viviani che ha liberato Kurtic all'altezza del secondo palo dove il centrocampista ha tentato un colpo di testa che la difesa scaligera è riuscita in qualche modo ad allontanare. Il primo tempo si è così concluso a reti bianche dopo quarantacinque minuti piuttosto deludenti tra due squadre che hanno pagato certamente l'importanza della posta in palio.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hannno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. La prima emozione del secondo arriva al 58' quando mister Maran decide di inserire Cacciatore al posto di Jaroszynski; un minuto più tardi gli ospiti sono andati vicinissimo al vantaggio: cross di Giaccherini per Inglese che ha appoggiato in area di rigore a Pucciarelli, il cui tiro di prima intenzione è uscito dopo aver colpito la parte esterna del palo lontano. Al 61' anche mister Semplici cambia inserendo Bonazzoli al posto dell'ex Paloschi; al 74' Schiattarella rileva un esausto Viviani. Tra il 78' e l'81' sono arrivate le ultime sostituzioni per gli ospiti che hanno mandato in campo Stepinski e Dainelli al posto di Pucciarelli e dell'infortunato Gamberini. L'ultima emozione è arrivata proprio al 90' quando Inglese, dopo aver ricevuto palla nei pressi del limite dell'area da dove ha calciato con potenza sfiorando la parte alta della traversa. Prima della conclusione c'è stato solamente il tempo per assistere all'ultimo cambio col quale mister Semplici ha gettato nella mischia Schiavon al posto di Mattiello. Nonostante i tre minuti di recupero non è più successo nulla fino al triplice fischio di chiusura che ha regalato un prezioso punto al Chievo che ha così evitato lo sperato sorpasso della Spal che invece è rimasta un pò delusa da questo punto che è stato meritato dalla squadra di Maran che alla distanza è riuscito ad uscire alla distanza.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha così commentato il pareggio interno contro il Chievo Verona ai microfoni di Radio Rai: "Oggi era più importante non perdere perché giocavamo con una squadra vicina a noi in classifica. Siamo andati più volte vicini al gol, alla lunga siamo calati un po' anche a causa delle defezioni che avevamo, ma la squadra si è ben comportata e ha dato continuità di prestazioni. Dispiace per non aver vinto. Salvezza? Sarà una battaglia fino all'ultimo turno, c'è da recuperare le forze per presentarsi al meglio" Il mister del Chievo Verona Rolando Maran ha invece deciso di non rilasciare dichiarazione nemmeno in conferenza stampa al termine del pareggio conquistato dai suoi ragazzi a Ferrara contro la Spal.

