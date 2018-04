Video/ Torino Milan (1-1): higlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata)

Video Torino Milan (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata nel turno infrasettimanale, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A

19 aprile 2018 Federico Giuliani

Video Torino Milan, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Torino-Milan termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Bonaventura e De Silvestri. Finisce in parità, un esito che non accontenta nessuno. Ai punti, meglio i padroni di casa che avrebbero forse meritato qualcosina in più. Ma andiamo con ordine: dopo appena 2' di gioco Kessie si fa soffiare palla da Ansaldi poi, nella stessa azione, atterra l'argentino nella propria area. Per Maresca è calcio di rigore per il Torino: dagli undici metri Belotti spiazza Donnarumma ma colpisce la traversa. Il Milan si scuote e passa in vantaggio al 9' con Bonaventura, che controlla con il mancino un colpo di testa di Biglia e batte Sirigu con un destro a scendere. Al 32' De Silvestri mette in mezzo un traversone per il colpo di testa di Belotti; Donnarumma si salva in corner. Al 33' Iago spara alle stelle da posizione più che favorevole, dopo un tiro errato di Ansaldi. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente. Dobbiamo aspettare il 62' per la prima occasione degna di nota: il solito scatenato Ansaldi ci prova con un tiro da fuori ma la mira è da rivedere. Al 69' il neo entrato Edera chiama Donnarumma all'intervento in due tempi. Dagli sviluppi di un corner, al 70', De Silvestri raccoglie l'angolo di Ljajic e gira di testa anticipando Abate. Si ristabilisce la parità in campo. All'86' Cutrone impegna Sirigu mentre all'88' Donnarumma compie un miracolo sulla girata di Ljajic. Al 96' il Milan colpisce un palo con una conclusione da fuori di Abate. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche più importanti del match. Il possesso palla sorride ai granata, che portano a casa il 51% contro il 49% avversario. Il Milan ha calciato 8 volte, di cui 5 in porta; il Toro si è fermato a 7, di cui 5 verso Donnarumma. Decisamente più pericolosi, come abbiamo visto, gli uomini di Mazzarri. Due i legni della serata: la traversa colpita da Belotti su rigore e il palo colto di Abate ne finale. Sei i cartellini gialli estratti: un espulso.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Torino-Milan ecco quanto dichiarato dal centrocampista granata Baselli. Queste le sue parole ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Siamo contenti così, abbiamo preso un bel punto contro una squadra che era in forma. Se c’è rammarico? Sì, però prendiamo quello che abbiamo fatto di buono oggi per metterlo in campo domenica prossima. Dispiace per il rigore sbagliato di Belotti, ma ha fatto una grande partita. Si rifarà. Europa League? Ci sono ancora diverse partite, ci proveremo fino alla fine".

TORINO MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

