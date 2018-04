Avellino Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, al Partenio si gioca il recupero di Serie B (oggi 2 aprile)

02 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Bari (Foto LaPresse)

Avellino Bari sarà diretta dall’arbitro Rapuano; la partita è un recupero di Serie B che si gioca oggi, lunedì 2 aprile, alle ore 15.00 sfruttando la giornata festiva di Pasquetta allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, dove i padroni di casa dell’Avellino allenato da Walter Novellino ospiteranno il Bari di Fabio Grosso per una sfida che sarà importante per entrambe le formazioni. La classifica ci dice che l’Avellino ha 36 punti: gli irpini sono appena sopra la zona playout e di conseguenza la salvezza è ancora tutta da conquistare, con il rischio per il momento anche di finire tra le ultime tre della graduatoria. Insomma, il cammino è ancora lungo e complicato, sarà importante cercare punti ovunque, anche contro un Bari che tecnicamente è superiore ma in trasferta spesso fa fatica.

Dunque eccoci a parlare dei pugliesi: il Bari ha 50 punti, è in pena zona playoff e potrebbe anche provare ad inseguire i primi due posti, anche se non sarà per niente facile. In ogni caso, senza fare troppi calcoli, i galletti da qui al termine del campionato dovranno fare quanti più punti possibile e vedere che cosa porteranno in termini di classifica. Sicuramente pesa sul Bari l’inattesa battuta d’arresto di mercoledì scorso ad Ascoli, che ha reso molto più complicato il sogno del secondo posto: la priorità è di conseguenza consolidare la posizione in zona playoff, traguardo per il quale di certo le pretendenti non mancano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Bari sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà però ottima per il secondo dei quattro recuperi nel lunedì di Pasquetta: l’appuntamento è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Partenio anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Adesso andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Avellino Bari. Gli irpini devono inventarsi qualcosa, ma sulla carta è confermato il 4-4-1-1 con Lezzerini fra i pali; nella retroguardia a quattro Pecorini, Ngawa, Kresic e Rizzato; assetto a quattro pure a centrocampo con Molina, De Risio, Di Tacchio e D’Angelo, mentre in attacco ecco Castaldo e Asencio, che dovrebbe agire in appoggio alla prima punta. Quanto al Bari, ci attendiamo sempre il 4-3-3 ma resta da capire se Galano potrà ritornare titolare a differenza di mercoledì ad Ascoli, quando ci fu Micai in porta; nella retroguardia Anderson, Empereur, Marrone e Sabelli; terzetto di centrocampo con Tello, Petriccione ed Henderson, mentre Improta, Nené e Cissé avevano formato il tridente d’attacco dei galletti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico incertissimo per questa partita fra Avellino e Bari, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia in modo quasi identico alle due squadre: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Avellino pagherebbe 2,75 volte la posta in palio, mentre la quota si abbassa di pochissimo per la vittoria esterna del Bari, considerata l’opzione più probabile allo stadio Partenio. Per il segno 2 infatti si raggiunge la quota di 2,65. Si sale infine per il pareggio, anche se di poco: il segno X è proposto a 3,10.

