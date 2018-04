Carpi Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Venezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Recupero di Serie B allo stadio Cabassi (oggi 2 aprile)

02 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Carpi Venezia - LaPresse

Carpi Venezia sarà diretta dall’arbitro Saia; la partita è un recupero di Serie B che si gioca nel giorno di Pasquetta oggi, lunedì 2 aprile, alle ore 17.30 allo stadio Sandro Cabassi, dove i padroni di casa del Carpi allenato da Antonio Calabro ospiteranno il Venezia di Filippo Inzaghi in quello che sarà a pieno titolo un vero e proprio scontro diretto in zona playoff del campionato di Serie B, ormai pronto per il gran finale. La classifica ci dice che il Carpi ha 47 punti: gli emiliani sono dunque ai margini della zona playoff, nella quale naturalmente puntano ad entrare per la fine del campionato. Giovedì è arrivata la vittoria contro il fanalino di coda Ternana, quella che serviva per mettersi in scia: ora va sfruttato il nuovo impegno casalingo, che sarebbe fra l’altro ancora più importante perché contro una diretta concorrente per la zona playoff.

Il Venezia infatti arriva a Carpi con 49 punti, in zona playoff ma appena due lunghezze avanti agli emiliani, che di conseguenza mettono nel mirino un possibile sorpasso. Per i lagunari di Filippo Inzaghi questa sarà dunque una trasferta ostica: ricordiamo sempre che il Venezia è neo promosso dalla Serie C, per cui raggiungere i playoff non sarebbe un obbligo. Tuttavia, giunti a questo punto è doveroso provarci e superare in modo positivo questo ostacolo potrebbe rendere certamente più agevole la strada verso i playoff per il Venezia, anche la concorrenza resta impegnativa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Venezia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà però ottima per il terzo dei quattro recuperi nel lunedì di Pasquetta: l’appuntamento è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Cabassi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VENEZIA

Proviamo dunque a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Carpi Venezia. Per gli emiliani possiamo ipotizzare il 3-5-2 con portiere Colombi, protetto dalla difesa a tre formata da Poli, Capela e Ligi; nel folto centrocampo a cinque ecco invece Pachonik, Verna, Pasciuti, Garritano e Di Chiara; infine il tandem d’attacco, che dovrebbe essere formato da Malcore e Melchiorri. Modulo 3-5-2 anche con i lagunari, per i quali si può immaginare il rientro di Geijo e di conseguenza Vicario in porta; Bruscagin, Cernuto e Domizzi a comporre il reparto difensivo; Frey, Stulac, Falzerano, Pinato e Del Grosso da destra a sinistra a centrocampo; Geijo e Litteri dovrebbero invece formare il tandem in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto incerto per questa partita fra Carpi e Venezia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno comunque fiducia soprattutto agli emiliani, che godranno del fattore campo: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Carpi pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per le altre due opzioni. In caso di pareggio (segno X) si arriverebbe infatti a quota 2,85, per infine raggiungere quota 3,20 in caso di colpaccio esterno del Venezia e quindi segno 2.

© Riproduzione Riservata.