Foggia Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live sul recupero di Serie B allo Zaccheria (oggi 2 aprile)

02 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Foggia Empoli (Foto LaPresse)

Foggia Empoli sarà diretta dall’arbitro Ghersini; la partita è il primo recupero di Serie B fra i quattro in programma oggi, lunedì 2 aprile, e si gioca alle ore 12.30 allo stadio Pino Zaccheria, dove i padroni di casa del Foggia allenato da Giovanni Stroppa ospiteranno l’Empoli di Aurelio Andreazzoli per una sfida che si annuncia molto interessante. La classifica ci dice che il Foggia ha 43 punti e potrebbe mettere nel mirino la zona playoff in caso di vittoria oggi, una vittoria che darebbe grande prestigio e soprattutto una notevole spinta psicologica. Intendiamoci: non sarà facile cogliere un successo e anche in quel caso il Foggia non entrerebbe per il momento fra le prime otto, ma è comunque l’occasione per dare una svolta alla propria stagione. I pugliesi sapranno coglierla?

L’Empoli dal canto proprio ha un obiettivo ancora più ambizioso, cioè quello di consolidare sempre di più il primato in classifica e lanciare quella che diventerebbe una vera e propria fuga. La squadra di Aurelio Andreazzoli ha infatti 63 punti in classifica, con cinque lunghezze sul Frosinone (che non deve disputare recuperi) e sei sul Palermo: l’Empoli è dunque in una situazione ideale, spinto soprattutto da un attacco da 68 gol segnati finora, nettamente il migliore della Serie B. La trasferta a Foggia certamente non sarà facile, ma se sfruttata nel migliore dei modi potrebbe valere lo scatto decisivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Empoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà però ottima per il primo dei quattro recuperi nel lunedì di Pasquetta: l’appuntamento è dunque su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Zaccheria anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA EMPOLI

Facciamo adesso il punto sulle probabili formazioni di Foggia Empoli. Troppa dovrebbe confermare fiducia alla squadra che giovedì ha battuto la Pro Vercelli, ecco dunque per i pugliesi un 3-5-2 con Guarna in porta protetto da Tonucci, Camporese e Martinelli; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Gerbo, Agazzi, Greco, Deli e Kragl, infine il tandem, d’attacco composto da Mazzeo e Nicastro. Fra i toscani Rodriguez potrebbe prendere il posto di Donnarumma, visto che giovedì la sostituzione fra i due ha avuto come causa un infortunio del vice-capocannoniere: schieriamo dunque l’ipotetico 4-3-1-2 di Andreazzoli con Gabriel in porta; Di Lorenzo, Luperto, Maietta e Pasqual a comporre la difesa a quattro; Bennacer, Castagnetti e Lollo a centrocampo; Zajc trequartista alle spalle di Rodriguez e Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Foggia ed Empoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia alla capolista del campionato: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Foggia pagherebbe 3,50 volte la posta in palio, mentre la quota si abbassa per il pareggio e per la vittoria esterna dell’Empoli, considerata l’opzione più probabile allo stadio Zaccheria. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,20 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 2,15.

