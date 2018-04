Juventus, Allegri/ "Col Real Madrid a Cardiff abbiamo mollato mentalmente, Dybala sarà protagonista"

Juventus, Allegri: il tecnico bianconero ricorda la finale di Cardiff e spiega che domani sarà diverso contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Poi galvanizza Paulo Dybala.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Juventus, Allegri - La Presse

Massimiliano Allegri è concentrato in vista di Juventus Real Madrid e fa sapere in conferenza stampa: "Non sarà una vendetta di Cardiff. Quella gara ci deve essere di insegnamento, perché abbiamo fatto un grande primo tempo mollando psicologicamente nella ripresa". Il tecnico bianconero non ha dubbi nemmeno su cosa sia cambiato rispetto alla finale dello scorso anno: "Siamo maturati, abbiamo fatto dei passi in avanti. Ricordiamoci però che stavolta si gioca sui 180 minuti e bisogna rimanere dentro la partita". Allegri scherza anche e si mette a ridere: "L'ideale sarebbe segnare senza prendere gol". Ovviamente è ironico su questo, ma non scherza quando dice chi dovrà fare la differenza: "Domani sarà la partita di Paulo Dybala, farà una grande gara e sta bene fisicamente. Ha lavorato molto bene e mentalmente è sereno. E' cresciuto molto sotto questo punto di vista, basta vedere che gara ha fatto sabato contro il Milan".

BENTACUR O MARCHISIO, RUGANI O BARZAGLI?

Ci siamo, domani si gioca Juventus Real Madrid valida per i quarti di finale di andata della Champions League. Alla vigilia del match ha parlato Massimiliano Allegri che non ha chiarito chi saranno i calciatori a sostituire Miralem Pjanic e Medhi Benatia squalificati per l'occasione. In apertura di conferenza il tecnico spiega: "Giocheranno in mezzo al campo uno tra Rodrigo Bentancur e Claudio Marchisio, mentre dietro ci sarà il ballottaggio tra Andrea Barzagli e Daniele Rugani". Inoltre il tecnico non ha spiegato con che modulo scenderà in campo, mescolando le carte e mettendo dei dubbi nella testa di Zinedine Zidane. Ciò che è sicuro è che la Juventus darà il massimo per provare a superare il Real Madrid nel doppio confronto, ma Allegri lo sa: "Per prenderci la qualificazione dovremo essere bravi e un pizzico fortunati a rimanere in gara per il ritorno di Madrid, perché lì si deciderà chi andrà in semifinale in questa stagione."

