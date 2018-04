Novara Busto Arsizio/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1, semifinali play off)

Diretta Novara Busto Arsizio: info streaming video e tv. Si accende al Pala Igor gara 1 delle semifinali play off scudetto. Favorite le azzurre, campionesse d'Italia in carica.

02 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da facebook)

Novara Busto Arsizio, è la partita in programma oggi 2 aprile 2018 al Pala Igor: fischio d’inizio atteso per le ore 17.00 per la tanto attesa gara 1 delle semifinali play off scudetto. La lotta per il titolo italiano entra quindi nel vivo: in palio lo scudetto della stagione 2017-2018 della serie A1 di volley femminile. La sfida di oggi attesa a Novara è di altissimo livello e dal sapore storico, vista anche la relativa vicinanza geografica dei due club. Da una parte ecco le campionesse d’Italia in carica, dall’altra le farfalle di Mencarelli, che sperano di rimediare a un finale della regolar season affatto nelle corde della formazione. Ovviamente il risultato del match in scena oggi, pur importante, potrebbe non rivelarsi decisivo: sia perché questa fase dei play off si gioca al meglio delle 5 partite, sia perché, se Novara è favorita dal pronostico, Busto potrebbe essere la mina vagante di questa fase.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Novara e Busto Arsizio, attesa alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al canale raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, punto di riferimento per tutti gli appassionati. Diretta streaming video del match al Pala Igor garantita tramite il portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Complice il fattore campo, il rendimento osservato in stagione e pure il cammino nelle prime fasi del tabellone dei play off scudetto della Serie A1, vediamo bene che è Novara il club favorito oggi. La squadra azzurra infatti non solo ha chiuso da prima la regular season con 60 punti e solo 5 KO, ma a pure affrontato questa fase finale con il miglior spirito. Per la Igor infatti i quarti di finale non sono stati poi così impegnativi, avvantaggiata pure dalla formula degli incroci, secondo cui la prima in classifica affronta l’ottava piazzata. Ecco quindi che a Novara son bastate due gare per battere una pur indomita Il bisonte Firenze: 3-1 gara 1 giocata tra le mura di casa e 3-1 ottenuto in Toscana in gara 2. Ben più complesso invece il cammino di Busto Arsizio, che si è giocata il passaggio alle semifinali in gara 3. Le farfalle infatti hanno prima subito una pesante sconfitta per 1-3 in casa contro Monza, ma mentre si profilava l’ennesima occasione persa per le bustocche, ecco che la squadra di Mencarelli riapre il discorso in casa della Saugella vincendo per 3-1 Decisivo quindi lo scontro finale al Pala Yamamay, dove la cinica squadra biancorossa ha alla fine strappato la qualificazione con un netto 3-0 che fa ben sperare i tifosi per il match di oggi.

