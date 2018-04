Parma Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)

02 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parma Palermo - LaPresse

Parma Palermo sarà diretta dall’arbitro Marinelli; la partita è un recupero di Serie B che si gioca oggi, lunedì 2 aprile, alle ore 20.30 allo stadio Ennio Tardini, dove i padroni di casa del Parma allenato da Roberto D’Aversa ospiteranno il Palermo di Bruno Tedino per una sfida di lusso, che in tante stagioni era una partita di Serie A e che pure questa volta promette scintille fra due formazioni ambiziose. Il Parma ha 50 punti, è in piena zona playoff e soprattutto ultimamente è in ottima forma, dopo essersi messo alle spalle un periodo difficile. L’obiettivo è dunque quello di raggiungere i playoff, che per una neopromossa (per quanto di grande prestigio) sono sempre un eccellente traguardo, ma attenzione perché con una vittoria questa sera gli emiliani potrebbero addirittura fare un bel passo verso il secondo posto.

Il Palermo però punta a raggiungere già questa sera il secondo posto, superando o almeno appaiando il Frosinone che non gioca in questi recuperi. Per i rosanero finora i punti in classifica sono 57, non sono mancati i momenti difficili che sono d’altronde comprensibili per una squadra che dopo la retrocessione ha dovuto fare i conti sia con la freddezza del pubblico sia con le vicende della società. L’obiettivo della promozione è comunque a portata di mano, anche se servirà un grande finale di stagione, a cominciare già dalla partita di questa sera, una trasferta certamente non facile a Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Palermo sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà però ottima per l’ultimo dei quattro recuperi nel lunedì di Pasquetta: l’appuntamento è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tardini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PALERMO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Parma Palermo. Cominciamo dai padroni di casa e ipotizziamo per mister D’Aversa un 4-3-3 con Frattali fra i pali; difesa a quattro composta da Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare e Gagliolo; a centrocampo il terzetto con Dezi, Munari e Barillà; infine il tridente d’attacco con Insigne, Calaiò e Baraye. Il Palermo dovrebbe invece replicare con il seguente 3-5-2: fra i pali Pomini; nella difesa a tre Szyminski, Struna e Rajkovic; folto centrocampo a cinque con Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahore e Rolando da destra a sinistra; in attacco Coronado e Nestorovski.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico incertissimo per questa partita fra Parma e Palermo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia in modo quasi identico alle due squadre: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Parma pagherebbe 2,60 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di pochissimo per la vittoria esterna del Palermo, per il segno 2 infatti si raggiunge la quota di 2,80. Si sale infine per il pareggio, anche se di poco: il segno X è il meno probabile ed è proposto a 3,10.

