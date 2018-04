Probabili formazioni/ Juventus Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League quarti)

Probabili formazioni Juventus Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in Champions League. Pjanic e Benatia squalificati per i bianconeri, Cuadrado può tornare

02 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Real Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Real Madrid è l’andata dei quarti di finale in Champions League 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di martedì 3 aprile. All’Allianz Stadium va in atto la prima di due grandi sfide: sicuramente i bianconeri avrebbero preferito pescare altro dall’urna dei sorteggi ma sanno comunque di potersela giocare, un po’ per tradizione e un po’ perché nel doppio confronto i blancos sono sicuramente più “battibili”, per dirla così, che nella finale secca. Ad ogni modo la Juventus avrà subito o quasi l’occasione di vendicare la finale persa lo scorso anno, rimasta ancora come un peso psicologico su squadra o tifosi. Il Real Madrid prosegue nella grande possibilità di mettere le mani sul tris europeo: quando l’ultima squadra – il Bayern Monaco – ci è riuscita eravamo oltre 40 anni fa e il torneo si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Andiamo adesso a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per questa partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Real Madrid.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Grande novità per la diretta tv di Juventus Real Madrid: la partita sarà trasmessa in chiaro per tutti sul canale 20. Ovviamente l’appuntamento sarà anche quello per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD; in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS REAL MADRID

I DUBBI DI ALLEGRI

Quale modulo adottare? Massimiliano Allegri deve innanzitutto sciogliere questo nodo, soprattutto perché non ha a disposizione Pjanic che per l’andata è squalificato. La soluzione allora può prevedere la mediana con Khedira e Matuidi, oppure l’inserimento di uno tra Marchisio e Bentancur nelle vesti di regista; il centrocampo a tre sembra l’ideale per contrastare il palleggio del Real Madrid, che lo scorso giugno mise in crisi i bianconeri. Vero è anche che con il 4-3-3 resterebbe fuori un giocatore come Douglas Costa capace di strappare la partita; allora possiamo ipotizzare un 4-2-3-1 con il brasiliano e Mandzukic larghi a supporto di Dybala, che agirà come trequartista alle spalle del grande ex Higuain. In difesa invece la tegola è rappresentata dalla squalifica di Benatia: Chiellini non è al top ma ha recuperato e stringe i denti, è del tutto plausibile pensare che ad affiancarlo sarà Barzagli che porta esperienza e senso della posizione. Sulle corsie laterali invece Lichtsteiner favorito su De Sciglio e Asamoah su Alex Sandro, che non sta ancora bene e potrebbe addirittura rimanere fuori.

LE SCELTE DI ZIDANE

Il Real Madrid di Zinedine Zidane dovrebbe essere costruito: quest’anno il tecnico francese ha giocato spesso con una sorta di 4-4-2 “mascherato”, nel quale Isco rappresenta un esterno di centrocampo che si accentra sulla trequarti. Nella realtà dei fatti è il solito 4-3-3 ma con più libertà di movimento: Casemiro è l’imprescindibile perno centrale a protezione della difesa, Modric il playmaker sul centrodestra mentre Toni Kroos garantisce l’unione dei reparti e la possibilità di arrivare in zona gol, con tiri in prima persona o assist ai compagni. Difesa formata con Varane e Sergio Ramos a protezione di Keylor Navas, sulle corsie esterne invece lavoreranno come sempre Carvajal e Marcelo. Il capitolo che riguarda l’attacco è il solito rebus, ma l’Isco visto al Wanda Metropolitano contro l’Argentina (tripletta) non può rimanere fuori. Dunque il favorito è lui e non Bale, gli altri componenti del reparto offensivo saranno naturalmente Cristiano Ronaldo, a segno in ogni singola partita della Champions League in corso, e Benzema.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS REAL MADRID: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 7 Cuadrado

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Benatia, Pjanic

Indisponibili: Bernardeschi

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 6 Nacho, 23 Kovacic, 18 M. Llorente, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: -

