Probabili formazioni Serie B / Moduli, scelte e dubbi degli degli allenatori per le partite di recupero

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 che vedremo in campo nelle partite dei recuperi della 29^ giornata della Cadetteria.

02 aprile 2018 Michela Colombo

Dopo le festività pasquali il grande campionato della Serie B torna in campo nelle giornata del 2 e 3 aprile per disputare i recuperi della 29^ giornata del campionato cadetto. Sono quindi ben 6 i match che andranno recuperati ed quindi giunto il momento di vedere quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di questo speciale turno. Prima però riepiloghiamo brevemente il programma della due giorni dedicate al campionato della Serie B, ricordando anche i motivi di tali rinvii. Il primo fischio d’inizio si udirà lunedì 2 aprile alle ore 12.30 con la sfida Foggia-Empoli che come il match Avellino-Bari atteso alle ore 15.00 è stata rinviata per lutto in seguito alla morte di Davide Astori. Stessa ragione dietro anche al rinvio di Carpi-Venezia, oggi attesa alle ore 17.30, mentre alle ore 20.30 si accenderà il match Parma-Palermo, rinviata per neve. Due le sfide previste per martedì 3 aprile e quindi Brescia-Entella, attesa alle ore 18.00 e Pro Vercelli-Perugia, prevista alla medesima ora e rinviate per maltempo e neve. Vediamo allora quali porrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di tali match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA EMPOLI

Sarà sempre 3-5-2 il modulo di riferimento dei satanelli i quali potrebbero rinnovare il duo offensivo Mazzeo-Nicastro con Martinelli pronto dalla panchina. Per i toscani ecco il 4-3-1-2 con Donnarumma e Caputo ancora titolari in attacco anche se Rodriguez scalpita dopo la doppietta firmata prima di Pasqua.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Nono sono poco i problemi in casa irpina per Novellino, tra infortunati e squalificati: sarà comunque il 3-5-2 per i bianconeri con Castaldo e Ardemagni confermati in avanti. Grosso non rinuncerà al 4-3-3 per i galletti che in mediana scommetteranno ancora su Tello, Henderson e Petriccione.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VENEZIA

Calabro avrà ancora a disposizione una rosa al completo e per la difesa dovrebbe ancora puntare su Capella, Brosco e Ligi davanti a Colombi. Qualche problema in più per Inzaghi che in attacco dovrebbe dare fiducia a Litteri e Zigoni.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PALERMO

Sempre 4-3-3 per i ducali che in avanti non faranno a meno di Di Gaudio, Ceravolo e Siligardi, in rete contro il Foggia. I rosanero invece non rinunceranno a La Gumina e Coronado per guidare l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ENTELLA

La leonessa punterà sul 4-3-1-2 con ancora Rivas e Torregrossa in avanti supportati da uno tra Embalo e Furlan. Per i liguri in difesa spazio al terzetto con Ceccarelli, Benedetti e Cremonesi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERUGIA

I bianco scudati torneranno in campo al Piola con il 3-5-2 e con Reginaldo e Morra in attacco. Scelte speculare per i grifoni che invece in avanti punteranno ancora su Di Carmine e Terrani, con Diamanti pronto però dalla panchina.

