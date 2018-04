Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite (recuperi 29^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse delle partite, recuperi della 29^ giornata della cadetteria. Attenzione alla sfida Parma-Palermo, decisiva per i vertici della classifica.

02 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il grande calcio della Serie B torna in campo e lo fa in queste giornate del 2 e 3 aprile per recuperare quei match saltati ai primi di marzo per la 29^ giornata della cadetteria. Prima però di veder quote e scommesse fissate alla vigilia, riepiloghiamo un attimo quali e quando saranno queste partite, rinviate in seguito a maltempo e per lutto in seguito alla morte del giocatore della Fiorentina Davide Astori. Sono quindi 6 i match che verranno disputati di cui ben 4 solo nella giornata del 2 aprile. Si inizierà alle ore 12.30 con Foggia-Empoli, mentre alle ore 15.00 avrà inizio Avellino-Bari con Carpi-Venezia e Parma-Palermo programmate rispettivamente alle ore 17.30 e 20.30. Due quindi le sfide previste per martedi 3 aprile e quindi Brescia-Entella prevista alle 18.00 e Pro Vercelli-Perugia, attesa alla medesima ora. Andiamo ora a vedere nel dettaglio che cosa possono dire i pronostici stilati dalla nostra redazione per le sfide, recuperi della Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI

FOGGIA EMPOLI

Benché i satanelli non siano certo un avversario semplice, pare che ben poco ora possa fermare i toscani sempre leader. Da ricordare poi che in casa il Foggia non ha mai brillanto.

AVELLINO BARI

Sfida aperta al Partenio anche perché entrambi i club arrivano a questa sfida con un KO alle spalle. Se il fattore campo favorisce gli irpini non così fa la classifica e i ruolini di marcia osservati in casa e trasferta non ci danno una mano.

CARPI VENEZIA

Complice il fattore campo, di certo i falconi vorranno dare seguito al successo con la Ternana: la sfida sarà ben dura visto che Inzaghi è ben motivato a rimediare al KO con il Frosinone di giovedì scorso.

ARMA PALERMO

Sfida in alto quella al Tardini: entrambi i club arrivano da ottimi risultati rimediati negli ultimi turni e appare ben complesso stilare un pronostico preciso. Da segnalare però che i rosanero fuori casa regalano spesso grandi sorprese.

BRESCIA ENTELLA

Fattore campo e classifica vedono la leonessa favorita al momento, ma la distanza tra i due club pare minima sulla carta: da ricordare che i liguri hanno vinto 15 dei 37 punti ora a bilancio proprio in trasferta.

PRO VERCELLI PERUGIA

Contro la penultima formazione della Serie B i grifoni dovrebbero avere vita facile, anche in terra straniera, dove di solito hanno meno fortuna rispetto agli incontri disputati al Curi.

