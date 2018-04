Reggiana-Sudtirol/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma lunedì 2 aprile 2018.

02 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Reggiana-Sudtirol, LaPresse

Reggiana-Sudtirol, diretta dal signor Sozza di Seregno, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 15.00, sarà il posticipo che chiuderà il programma della trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. La sfida al Mapei Stadium sarà il posticipo di Pasquetta che chiuderà il turno di Serie C in tutti e tre i gironi. Posticipo al quale la Reggiana arriva animata da una considerevole voglia di riscatto dopo la rocambolesca sconfitta subita sul campo del Pordenone. Un tre a quattro che è costato ai granata l'allontanamento di due punti dal secondo posto in classifica nel girone B di Serie C, attualmente ad appannaggio della Sambenedettese, anche se rispetto ai marchigiani e alla capolista Padova (attualmente lontana dieci punti per i granata) la Reggiana ha disputato finora una partita in meno.

Quarto in classifica a braccetto con il Bassano (ma con una partita in meno disputata rispetto ai vicentini) il Sudtirol si sta confermando sempre più formazione ambiziosa in prospettiva dei play off. Il pareggio casalingo contro la Sambenedettese nell'ultimo turno disputato in campionato conferma come il Sudtirol abbia trovato una continuità invidiabile: quello contro i marchigiani è stato infatti il sesto risultato utile consecutivo, con tre pareggi e tre vittorie conquistati dal 14 febbraio scorso dagli altoatesini.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Reggiana Sudtirol sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro sul canale numero 57 di RaiSport (numero 557 in HD), e ci sarà anche la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SUDTIROL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa granata schiereranno Facchin in porta, Vignali in posizione di esterno laterale destro di difesa (mancherà lo squalificato Ghiringhelli, espulso nell'ultima trasferta di Pordenone), Panizzi in posizione di esterno laterale sinistro e Spanò e Crocchianti centrali a completare la linea a quattro della retroguardia. A centrocampo al fianco del francese Genevier si muoveranno Bovo e Carlini, mentre Cattaneo (autore di una doppietta inutile però per i granata per fare punti a Pordenone) Cianci e Altinier giocheranno nel tridente offensivo. Risponderà il Sudtirol con Sgarbi, il francese Vinetot e Frascatore titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Offredi. Tait sarà l'esterno laterale di destra e Zanchi l'esterno laterale di sinistra, mentre Berardocco, Broh e Fink giocheranno come centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Costantino affiancato al ghanese Gyasi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà schierate le squadre con un 4-3-3 (la Reggiana) ed un 3-5-2 (il Sudtirol). La sfida d'andata di questo campionato disputata presso lo stadio Druso di Bolzano ha fatto registrare un pareggio con il punteggio di uno a uno, altoatesini in vantaggio con Costantino ma poi raggiunti dagli emiliani nel secondo tempo a causa di un autogol di Sgarbi. La Reggiana ha vinto invece l'ultimo precedente al Mapei Stadium tra le due squadre, il 26 settembre 2016 con rete decisiva per i granata siglata da Manconi su rigore, per l'uno a zero finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano gli emiliani favoriti in maniera abbastanza netta, con quota per la vittoria interna fissata a 2.15 da Eurobet, mentre Bwin offre a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e William Hill alza fino a 3.50 la quota per il successo in trasferta degli altoatesini. Per Bet365, quote fissate a 2.37 e 1.55 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

