Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi (oggi 2 aprile)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi. Ben quattro partite in programma in questo intenso lunedì di Pasquetta (oggi 2 aprile)

02 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse

Sarà un lunedì di Pasquetta all’insegna della Serie B: infatti sono in programma proprio oggi ben quattro dei sei recuperi necessari per colmare le partite saltate a inizio marzo a causa del maltempo oppure della morte di Davide Astori, per la quale il calcio italiano giustamente si era fermato. Sfruttando la giornata di festa, le quattro partite saranno spalmate su diverse fasce orarie, per tenerci compagnia già dall’ora di pranzo e fino a sera: si comincerà dunque alle ore 12.30 con Foggia-Empoli, poi ecco alle ore 15.00 Avellino-Bari, alle ore 17.30 Carpi-Venezia ed infine alle ore 20.30 Parma-Palermo. Un menù certamente ricco, che darà risposte molto importanti su una classifica che per il momento è ancora condizionata da troppi asterischi.

RECUPERI SERIE B: LA LOTTA AL VERTICE

L’attenzione si concentrerà sulla lotta al vertice della classifica, dal momento che scenderanno in campo moltissime protagoniste nei quartieri alti della graduatoria, per dare vita a partite che potranno dire molto sia nella corsa ai primi due posti, che varranno la promozione diretta a fine campionato, sia per la griglia dei playoff. In primo piano certamente la fuga dell’Empoli: la squadra di Aurelio Andreazzoli è attesa da una trasferta che si annuncia non facile sul campo del Foggia, ma una nuova vittoria potrebbe lanciare definitivamente la fuga della capolista. Il Palermo naturalmente non sarà d’accordo, ma per i rosanero la priorità sarà quella di superare o almeno agganciare al secondo posto il Frosinone, che non ha partite da recuperare.

La partita del Tardini sarà però molto importante anche per il Parma, che sta risalendo posizioni ed è arrivata fino al quarto posto: attenzione dunque agli emiliani, che in caso di vittoria avvicinerebbero in modo significativo la coppia formata appunto da Frosinone e Palermo, entrando così in corsa addirittura per il secondo posto e quindi, come abbiamo ricordato, per la promozione diretta. In questo caso però potrebbero approfittarne anche il Bari oppure il Venezia, a patto naturalmente di vincere le rispettive partite: ecco perché questo Lunedì dell’Angelo sarà fondamentale per il campionato di Serie B 2017-2018, pur proponendo “solo” quattro partite.

RISULTATI SERIE B, I RECUPERI

Ore 12.30 Foggia-Empoli

Ore 15.00 Avellino-Bari

Ore 17.30 Carpi-Venezia

Ore 20.30 Parma-Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 63

Frosinone 58

Palermo 57

Parma, Bari, Cittadella 50

Venezia 49

Perugia, Carpi 47

Spezia 45

Foggia 43

Cremonese, Salernitana 41

Brescia, Pescara 37

Avellino 36

Novara, Entella 35

Cesena 34

Ascoli 33

Pro Vercelli 30

Ternana 27

© Riproduzione Riservata.