Serie A, arbitri recuperi / Milan Inter a Di Bello: ecco tutte le designazioni

Serie A, arbitri recuperi : Milan Inter sarà diretta da Di Bello di Brindisi, andiamo a vedere tutte le designazioni per le gare non disputate il 4 marzo per la morte di Davide Astori.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Sono usciti i nomi degli arbitri dei recuperi di Serie A, con le designazioni che sono ora ufficiali. La più attesa era quella del derby Milan Inter che sarà diretto da Di Bello di Brindisi. Il fischietto avrebbe dovuto dirigere la stracittadina meneghina anche in quel tragico 4 marzo in cui furono rinviati tutti i match per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori. Di Bello ha diretto il Milan cinque volte con due sconfitte e tre successi, stesso numero di volte invece quelle in cui ha incrociato nella sua carriera l'Inter che invece ha raccolto ben quattro vittorie e appena un pareggio. Andiamo a vedere quali sono state le altre designazioni di questo turno di recupero: Atalanta Sampdoria a Pasqua, Benevento Verona a Doveri, Chievo Sassuolo a Tagliavento, Genoa Cagliari a Maresca, Milan Inter a Di Bello, Torino Crotone a Guida e Udinese Fiorentina a Banti.

LE GARE DA RECUPERARE

È arrivata la settimana dei recuperi di Serie A. Si scende in campo per giocare quelle partite che non si sono disputate a causa della morte di Davide Astori lo scorso 4 marzo 2018. Si parte domani quando saranno tre le partite disputate alle ore 18.30. Allo Stadio Atleti Azzurri di Italia si giocherà il match Atalanta-Sampdoria tra una Dea in buona forma e i blucerchiati reduci da tre sconfitte davvero molto pesanti anche nei numeri. Al Luigi Ferraris va in scena una sfida tra due deluse dall'ultima giornata, il Genoa fermato dalla Spal ospita il Cagliari travolto dal Torino. Sarà molto particolare per la Fiorentina andare a giocare ad Udine dove perse la vita il suo capitano. Spareggio salvezza mercoledì alle 17.00 con il match Benevento Verona al Vigorito, si disputano poi altre tre gare alle 18.30. La più importante è sicuramente Milan Inter, le altre due sono Chievo Sassuolo e Torino Crotone.

