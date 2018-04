Video/ Cagliari Torino (0-4): highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata)

Video Cagliari Torino (risultato finale 0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Ci pensa Obi a chiudere il match per i granata all'88'.

02 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Cagliari Torino (Foto LaPresse)

Il Torino distrugge il Cagliari a domicilio grazie alle reti siglate da Iago Falque, Ljajic, Ansaldi e Obi. Dopo un primo tempo soporifero nella seconda frazione la compagine granata non ha lasciato scampo ai sardi. Andiamo ora ad analizzare i numeri del match. Possesso palla per gli ospiti con un 56% contro il 44%. I tiri in porta sono stati due ad otto con la compagine di casa che ha costruito praticamente nulla. Ansaldi grande protagonista del match con due tiri, due occasioni gol create come Ljajic che ha spaccato il match. Sono otto le palle recuperate da Faragò come i palloni persi da Baselli. Numeri che condannano il Cagliari che ha fatto davvero poco per provare a vincere il match. Il Torino ha ampiamente meritato la vittoria che fa sprofondare i sardi sotto il profilo psicologico.

LE DICHIARAZIONI

Ha parlato così Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Rai Due dopo la sconfitta contro il Torino. "Abbiamo fatto un buon primo tempo creando qualche occasione da rete, dopo il primo gol nella ripresa abbiamo avuto un calo importante e non ce lo possiamo permettere. Tanti errori nel secondo tempo contro giocatori di grande qualità. Noi dovevamo essere più bravi di loro sulle seconde palle e non farli ragionare e nel momento in cui sbagli ti puniscono come successo con Iago Falque. Dobbiamo essere più squadra nei momenti difficili". Ha parlato così Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Rai Due, queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb "Nel primo tempo eravamo contratti, nel secondo tempo abbiamo svoltato. Quando c'è stata la possibilità di mettere un giocatore con le qualità di Ljajic ha fatto anche gol e la squadra si è sbloccata. Ci serviva andare in vantaggio per giocare più sciolti. Sono arrivato in ritardo dopo un periodo negativo, ho parlato più con la squadra lavorando dopo la sconfitta con la Fiorentina. Con il modulo di prima si faceva fatica a trovare equilibrio".

CAGLIARI TORINO (0-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA

