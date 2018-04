Video/ Chievo Sampdoria (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata)

Video Chievo Sampdoria (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Hetemaj e Castro portano al successo i clivensi in casa.

02 aprile 2018 Marco Guido

Video Chievo Sampdoria (LaPresse)

Il Chievo Verona riesce a ritrovare il successo sconfiggendo al Bentegodi in rimonta la Sampdoria che, dopo aver trovato il passaggio nel primo tempo col rigore di Quagliarella, hanno subito la rimonta clivense firmata da Castro e Hetemaj. Partono subito fortissimo i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già dopo soli 30 secondi quando Depaoli dalla sinistra ha messo al centro per l'accorrente Stepinski che ha calciato con potenza di poco sopra la traversa. La reazione degli ospiti non si fa attendere ed arriva al 6' quando Praet ha liberato in profondità Caprari il cui diagonale è stato respinto da Sorrentino che si è poi ripetuto sull'immeditato tentativo del numero 9 che si era avventato sulla ribattuta. Sul capovolgimento di fronte Gobbi è stato bravo a sfondare sulla sinistra da dove ha crossato per Stepinski che di testa ha messo fuori di non molto fuori dallo specchio da distanza ravvicinata. Al 20' Zapata riesce a sfondare sulla destra da dove è entrato in area di rigore, il colombiano a tu per tu con Sorrentino ha optato per un cross per Quagliarella che appostato nei pressi del secondo palo a porta ormai vuota ha sprecato tutto mettendo fuori una spettacolare rovesciata. Il vantaggio è nell'aria ed arriva poco dopo al 26' quando Radovanovic ha steso ingenuamente Zapata, per il direttore di gara non c'è stato dubbio visto che non ha chiesto nemmeno l'ausilio del VAR e così dagli undici metri bomber Quagliarella ha spiazzato con freddezza il portiere di casa portando avanti la Sampdoria. La squadra di Maran ha provato a reagire ma ha evidenziato i soliti notevoli limiti offensivi e così la prima occasione è arrivata solamente al 36' sugli sviluppi di un corner di Giaccherini che Cacciatore ha deviato verso la porta con un debole tiro che Viviano ha bloccato con sicurezza. Dopo quest'opportunità, la squadra di Giampaolo, si è concentrata sulla gestione del possesso-palla che è riuscita a controllare alla grande impedendo così ai padroni di casa di provare a rendersi pericolosi in avanti. Il primo tempo si è così concluso sul punteggio di 0 a 1, decide il rigore trasformato da Quagliarella.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 58' arriva la prima sostituzione dell'incontro con Zapata che ha rilevato Ramirez. Un pò a sopresa al 62' arriva il pareggio del Chievo che nasce da un'ottima iniziativa di Giaccherini che, dopo essersi liberato sulla sinistra ha crossato alla perfezione verso il secondo palo dove Castro si è fatto trovare pronto insaccando in rete con una bella schiacciata di testa. La reazione blucerchiata è immediata ed arriva al 64' quando, sulla ribattuta di un calcio d'angolo, Torreira ha calciato con potenza costringendo Sorrentino ad un intervento col quale ha deviato la palla oltre la traversa. Al 69' Castro tenta una potente conclusione dai venticinque metri che Viviano riesce a deviare in corner con un bell'intervento in tuffo. Al 74' bomber Quagliarella ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo ed il posto a Alvarez; nello stesso minuto è entrato anche Birsa al posto di Giaccherini. All'83' arriva l'ultimo cambio che si rivelerà decisivo quando Hetemaj è entrato per Depaoli. Il finlandese dopo nemmeno un minuto all'84' si è inventato un gol con un tiro-cross effettuato nei pressi della linea laterale mancina che ha sorpreso Viviano disturbato nella visuale dal tentativo di deviazine di Inglese. La rete del vantaggio è stata attesa dal pubblico di casa per qualche minuto visto che l'arbitro Orsato ha voluto sincerarsi al VAR di un presunto fuorigioco che però non è stato ravvisato e così i clivensi sono riusciti a roversciare il vantaggio firmato da Quagliarella. La Sampdoria ha provato ad attaccare a testa bassa sfiorando il pareggio al 91' quando Caprari ha servito in area di rigore Alvarez, il cui potente tiro di prima intenzione è stato deviato in corner da uno strepitoso intervento ad una mano di Sorrentino. Prima del triplice fischio, è stato il Chievo a sfiorare il tris con Inglese che servito in area ha tentato un diagonale da posizione defilata che l'estremo difensore blucerchiato è riuscito a metter in corner con un decisivo intervento coi piedi. Dopo cinque minuti di recupero si è così concluso questo incontro che, un pò a sorpresa è stato vinto dal Chievo che è riuscito col carattere e la voglia a rovesciare il vantaggio iniziale firmato da Quagliarella conquistando tre preziosissimi punti che consentono alla squadra di Maran di allontanarsi dalla zona retrocessione. La Sampdoria invece subisce la terza sconfitta consecutiva che apre una prima piccola crisi della squadra di Giampaolo che vede allontanarsi sensibilmente la zona Europa League.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO SAMPDORIA (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (da video.sky)

